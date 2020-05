Eigenzinnig voetbalmagazine viert eenjarig bestaan: “Voetbal is ontspoord tot miljardenbusiness, wij verzetten ons daartegen” Sander Bral

04 mei 2020

12u16 1 Antwerpen De redactie van Catenaccio viert het eenjarig bestaan van zijn zogenoemde cultvoetbalmagazine met een special over de Olympische Spelen, die zich exact honderd jaar geleden in Antwerpen afspeelden. Catenaccio heeft weinig oog voor het spelletje op zich en focust zich volledig op alles wat er rondom ‘de belangrijkste bijzaak ter wereld’ komt kijken: “De mooie kant, de ruwe kant, de échte kant.”

Na twee boeken en duizend bladzijden geschreven te hebben over zijn voetbalploeg wilde Robin Beck (29), bestuurslid bij KSK Beveren en wonende in Antwerpen, een inhoudelijke verruiming van het Beverse clubblad. “Hoeveel kan je schrijven over één club?”, herbeleeft Robin. “Dat gaat vervelen voor jezelf als auteur maar ook voor de lezer. We gingen op zoek naar de sociale kracht achter voetbal, de politiek die er soms achter zit, de leuke anekdotes langs de zijlijn. Dat bestond nog niet in België. Het enige dat je in dit land over voetbal kan lezen, gaat of over de absolute wereldtop zoals Cristiano Ronaldo en FC Barcelona of over alle schandalen in het wereldje zoals monsterlonen, faillissementen en omkoopschandalen.”

Ter verdediging

Eind 2018 kwam het Belgisch voetbal opnieuw in opspraak door omkoopschandalen en dubieuze spelersmakelaars. “Alweer stonden al de kranten vol met negatief nieuws over onze favoriete sport”, gaat Robin verder. “Dat was voor ons de druppel. We hebben het clubblad van Beveren achter ons gelaten en zijn met Catenaccio begonnen. Ter verdediging van het voetbal, zoals de aloude Italiaanse verdedigingsstrategie ‘catenaccio’. Over het spel zelf, schrijven we niks meer. Over de harde zakenwereld achter voetbal, geen letter. Voetbal is ontstaan als de sport van het volk, als sociale cohesie. Naar dat soort verhalen, die volledig onderbelicht zijn, zijn wij op zoek.”

Onafhankelijk

Catenaccio bracht begin 2019 de eerste editie uit. Het blad wordt gefinancierd door de vzw KSK Beveren. “We bewaken wel onze onafhankelijkheid”, benadrukt Robin. “Zo hebben we in al onze edities nog geen letter geschreven over Beveren. De andere redacteurs hebben zelfs niks te maken met de club, één van hen is een fervente Beerschot-fan. Dat kan allemaal. We werken zelfs soms met gastredacteurs en fotografen die niks van voetbal kennen. Ze hebben een unieke blik op wat er zich naast de grasmat afspeelt, volledig los van het spel.”

Kwinkslag

De verhalen beperken zich ook niet tot eigen land, zo reisde de redactie al naar Duitsland, Engeland, Ierland, Spanje, Malta maar ook Bosnië en Herzegovina, Israël, Marokko en zelfs Tanzania. “Of we ook reportages doen over rivaliserende clubs van Beveren? Waarom niet? Als er maar een goed verhaal in zit. Dat wil niet zeggen dat we niet subjectief kunnen zijn. Hier en daar zit er wel eens een kwinkslag in een verhaal of hebben we een uitgesproken mening over een bepaald fenomeen. Dat maakt het ook zo leuk, we zijn geen nieuwsmedium, he.”

Als een gerenommeerd sportjournalist als Tom Boudeweel spontaan verkondigt dat iedereen Catenaccio moet lezen, doet dat erg deugd. Robin Beck

Vrijwillig

Naast Robin bestaat de redactie uit Filip Janssens (51), Michiel Hoorens (30) en Nick Claeskens (29) uit Antwerpen en Koen De Vuyst (46) uit Temse en gastredacteurs. Iedereen werkt op vrijwillige basis. Catenaccio brengt vier magazines per jaar uit van ongeveer honderd bladzijden. In het volgende nummer van juni komen verhalen uit Argentinië en Duitsland aan bod maar ook een reportage over de vele pannaveldjes in de Koekenstad en de afbraak van de legendarische tribune 2 op de Bosuil. “En voor de eerste keer gaan we een mooi verhaal uit Beveren brengen”, glimlacht Robin.

