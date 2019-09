Eigenaars van in beslag genomen tijgerpython kapot van verdriet maar strijdvaardig: "Alles aan doen om Germaine terug te krijgen” David Acke

13 september 2019

16u35 6 Antwerpen De eigenaars van de tijgerpython die donderdagavond in beslag werd in genomen in de Antwerpse wijk Luchtbal zijn er het hart van in. “Wij hebben twintig jaar lang goed voor ons dier gezorgd. De dierenarts was telkens vol lof over onze goede zorgen. En plots staat er tien man voor jouw deur om jouw huisdier in beslag te nemen. Dit hadden ze anders moeten aanpakken. Wij gaan er alles aan doen om Germaine terug te krijgen.”

Toen Yves Loones twintig jaar geleden zijn tijgerpython kocht, was ze slechts een pink groot. Zijn Germaine, zoals hij de tijgerpython liefdevol noemt. Al gauw werd Germaine deel van de familie. Zelfs de vaste dierenarts gaf Yves complimenten en ook andere experten waren het erover eens volgens Yves: “We hoorden vaak dat Germaine fantastisch verzorgd wordt, want anders wordt ze niet zo oud.”

60 kilo

Maar donderdagavond stond er plots tien man voor de deur van de familie Loones om de tijgerpython in beslag te nemen. “Ze zeiden me iets over een nieuwe wetgeving maar ik viel compleet uit de lucht. Ik kijk zo goed als elke avond naar het nieuws en heb hier niets over voorbij zien komen. Toen ik dit aan een van de mensen in kwestie uitlegde, zeiden zij dat ik het Staatsblad had moeten lezen...Maar eerlijk, wie leest er dat nu elke maand?”, vertelt Yves. Hij zegt er alles aan te zullen doen om Germaine terug te krijgen. “We starten meteen met het bouwen van een groter serpentarium en ook die vergunning gaan we in orde brengen. Die slang hoort hier te zijn.”

In de zomer laten we Germaine zelfs in de tuin los en gaat ze wel eens in het zwembad. Nooit maar dan ook nooit is er een gevaar geweest. Onze hond slaapt zelfs naast haar Eigenaar Yves Loones

Dat zijn Germaine ondertussen uitgegroeid is tot een kolossale slang van ruim 5 meter en zestig kilo, dat beseft Yves maar al te goed. Enkele jaren geleden ondernam hij ook actie en wilde hij zijn Germaine wegschenken. “Ik contacteerde de Zoo van Antwerpen en Planckendael of zij geen interesse hadden om de slang over te nemen, net omdat ze enorm groot geworden was. Ik zou dan gerust geweest zijn dat ze goed verzorgd zou worden en bovendien zou het een mooie blikvanger zijn voor de dierentuin. Maar ze waren niet geïnteresseerd.” Daarop besloot Yves zelf maar voor zijn slang te zorgen. “Dan hield ik het beestje liever zelf bij dan naar een onbekende te doen waar je niet zeker bent dat er goed voor gezorgd wordt.”

Mee naar school

Dat de slang een gevaar zou zijn voor de buurt, is volgens Yves lariekoek. “Mijn kinderen zijn opgegroeid met die slang. Ze hebben haar zelfs meegenomen naar school voor spreekbeurten. In de zomer laten we haar zelfs in de tuin los en gaat ze wel eens in het zwembad. Germaine is niet gevaarlijk. Ik weet hoe je zo een beest moet opvoeden en behandelen. Nooit maar dan ook nooit is er een gevaar geweest. Onze hond slaapt zelfs naast haar.”

Volgens Yves had deze situatie volledig anders aangepakt moeten worden. “In plaats van ineens met 10 man aan de deur te staan, hadden ze eerst iemand kunnen laten komen om ons te informeren. Zo had ik misschien nog samen met het Natuurhulpcentrum tegen 1 oktober naar een oplossing kunnen zoeken. Zelf mee kunnen zoeken, inspraak krijgen in de beslissing waar mijn beestje uiteindelijk terecht zou komen.” Dat de politie die beelden die in het huis gemaakt werden, bovendien ook online zet, vindt de familie volledig misplaatst. “Wij hebben hen nog duidelijk gevraagd of dat dit naar de media zou gaan en zij verzekerde van niet. De beelden zouden alleen intern gebruikt worden.”