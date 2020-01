Eigenaar oldtimer wint proces tegen stad Antwerpen rond LEZ: “Start van zone staat te laat aangegeven” ADA

09 januari 2020

22u11 3 Antwerpen De stad Antwerpen en het Vlaams Gewest hebben een rechtszaak verloren tegen Alain Strijbosch, een eigenaar van een oldtimer die zijn boete aanvocht nadat hij met zijn oldtimer de lage-emissiezone inreed. Volgens Strijbosch was de LEZ niet goed aangeduid. De rechter volgt de man nu en schold de boete kwijt. De stad Antwerpen wilde nog niet reageren op de zaak.

Het gaat over het stuk als je van de E19 richting Antwerpen rijdt. Vlak na de Craeybeckxtunnel kan je kiezen uit drie rijrichtingen. Richting Nederland en Gent of rechtdoor richting centrum van de stad en dus ook de LEZ. En daar wringt het schoentje volgens Strijbosch. Eens je door hebt dat je de LEZ binnenrijdt, is er geen weg meer terug en heb je een boete aan je been. De rechter volgde die theorie van de man dus.

Of dit nu de voorbode is van nog meer rechtszaken tegen de LEZ is maar de vraag. De stad Antwerpen wil voorlopig niet reageren op de zaak.