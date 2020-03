Eigen havencongres geannuleerd, maar Chinees congres verhuist naar Antwerpen Jan Aelberts

05 maart 2020

14u38 0 Antwerpen Een internationaal congres dat in China had moeten plaatsvinden, zal naar Antwerpen verhuizen. Dat zegt een woordvoerder van Toerisme Vlaanderen. Opvallend, want eerder deze week werd de World Ports Conference, een internationale bijeenkomst van maritieme spelers, afgelast.

“De hotelsector meldt annulaties vanuit vooral Aziatische landen. Een deel daarvan gaat om verschuivingen naar latere periodes, maar er is dus zeker al een impact”, zo meldt Toerisme Vlaanderen. “De jeugdverblijfssector meldt annulaties vanuit scholengroepen, bijvoorbeeld vanuit Frankrijk, waar de overheid schoolreizen heeft verboden. Wat grote associatiecongressen betreft, is er één annulering van een internationaal congres uit de havensector (de World Ports Conference, red.) dat half maart moest plaatsvinden. Een ander internationaal congres uit de gezondheidssector dat half april moet doorgaan, wordt momenteel bekeken. Voor de congressen die gepland staan in mei en later zijn er nog geen berichten van annulaties”, zegt Stef Gits, woordvoerder van Toerisme Vlaanderen donderdag.

“Daar tegenover staat dat we ook weet hebben van twee internationale congressen die normaal gezien in China moesten plaatsvinden en die nu verhuizen naar Antwerpen en Brussel. Het gaat om een congres uit de textielsector en een congres van de internationale bobslee- en skeletonfederatie.”