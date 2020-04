Eet een koekje, steun het goede doel: ‘Antwerpse Handjes’ tijdelijk omgedoopt tot ‘Gulle Handjes’

BJS

15 april 2020

15u14 0 Antwerpen De Antwerpse beroepsfederatie van bakkers en chocolatier Andes gaan de komende weken en maanden een samenwerking aan om deels ten voordele van het goede doel koekjes en chocolade te verkopen. De bekende ‘Antwerpse handjes’ worden daarvoor tijdelijk omgedoopt tot ‘Gulle handjes’. Het goede doel in kwestie is het Fonds Covid-19 van UZAfoundation.

De initiatiefnemers brengen een speciale geschenkeditie uit van de ‘Antwerpse handjes’, zowel in chocolade- als in koekjesvorm, te herkennen aan een blauwe campagnesticker. Per verkocht geschenk gaat er 1 euro naar de UZAfoundation. De bakkers willen op die manier de aankoop van bijkomende medische apparatuur en beschermingsmateriaal tijdens de coronacrisis mogelijk maken. Dat is dringend nodig, klinkt het, om de instroom van ernstig zieke patiënten te blijven aankunnen.

“Je haalt dus lekkers in huis én steunt tegelijk het goede doel”, klinkt het woensdag bij de Antwerpse bakkers. “Zo steken we samen een ‘handje’ toe: er is namelijk nog steeds nood aan bijkomende medische apparatuur en beschermingsmateriaal. Ook onderzoek en klinische studies zijn noodzakelijk.”

Wie ‘Gulle handjes’ wil kopen, vindt de deelnemende handelszaken op www.gullehandjes.be. De actie loopt voorlopig tot 30 juni.

