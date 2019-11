Eerstejaarsstudenten verpleegkunde en sociaal werk in gesprek met patiënten voor een mensgerichtere zorg ADA

10u14 0 Antwerpen Om de zorg voor patiënten mensgerichter te maken werkt de Karel de Grote Hogeschool (KdG) samen met de Nederlandse stichting ‘Mens achter de patiënt’. 260 eerstejaarsstudenten verpleegkunde en sociaal werk gaan binnenkort – nog voor hun eerste stage – al in gesprek met patiënten.

De studenten spreken nu en in februari in drie sessies met een 60-tal patiënten uit de buurt. “In de les kunnen we de theorie meegeven, maar dit soort mensgerichte patiëntenzorg moeten ze in de praktijk ervaren”, vertelt Stef Janssens, docent verpleegkunde. “Deze ontmoetingen leren hen om naar de mens achter de ziekte te kijken. De gesprekken maken de studenten bewust van de impact van ziekte op iemands sociaal, mentaal en maatschappelijk welbevinden. Bovendien ondervinden ze hoe ze daar als zorgprofessional zelf ook invloed op hebben.”

3 gesprekrondes

In de eerste gesprekssessies maken de studenten in kleine groepjes en met een docent kennis met de patiënten. Ze ontmoeten elkaar en ervaren elkaars visie op zorg. Daarna volgt een gesprekssessie zonder docent op een plaats die de patiënt kiest. Tijdens de derde en laatste gespreksronde stellen de studenten in grotere groepen voor wat ze uit de gesprekken geleerd hebben en dan kan de patiënt aanvullen.

Uniek in Vlaanderen

“We zijn de eersten in Vlaanderen om een dergelijk project uit te rollen”, stelt de docent. “Het mensgerichte bereiken we door de studenten echt te laten luisteren en de patiënten in hun leefomgeving te bezoeken wat vaak een andere kijk geeft. Daarnaast is ook de samenwerking met studenten uit een andere opleiding een enorme meerwaarde. Zowel de studenten verpleegkunde als die van sociaal werk leren te kijken door de bril van een andere zorgverlener. Dat verbreedt hun perspectief.”

KdG zoekt nog deelnemers voor de gesprekssessies met studenten in februari. Mensen met een gezondheidsprobleem die in de buurt van Antwerpen Zuid wonen, kunnen zich aanmelden via bert.kwaspen@kdg.be.