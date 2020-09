Eerstejaars Economie aan UAntwerpen krijgen les van topstudente Annelin Marien

18 september 2020

11u09 0 Antwerpen Deze week maakte de UAntwerpen bekend dat de universiteit het academiejaar zal opstarten in code oranje. Dat wil zeggen dat de aula’s maar voor 20% gevuld zullen zijn. Voor grote studentengroepen vormt dat een extra uitdaging: zelfs in de grootste aula’s kan je hen in coronatijd niet samenbrengen. Daarom schakelt de universiteit voor het vak accountancy van de eerstejaarsstudenten TEW en handelsingenieur een extra docent in: een tweedejaarsstudente, Chabeli Sanders (19).

Om alle eerstejaarsstudenten maximaal op de campus te ontvangen, heeft de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie de werkcolleges voor de eerstejaarsstudenten allemaal ontdubbeld. Zo zijn de groepen kleiner en kan alles coronaproof verlopen. Dat vergt uiteraard een extra inspanning, want elk werkcollege moet ook begeleid worden. Voor accountancy werd studente Chabeli Sanders aangeworven. Zij zal voor vier parallelgroepen van eerstejaarsstudenten economie de werkcolleges begeleiden.

Chabeli is 19 jaar en komt uit Eeklo. In juni 2020 rondde ze het eerste jaar van de opleiding TEW succesvol af. “Voor het vak accountancy haalde ze zelfs 20 op 20. Dat iemand voor dit vak het maximum van de punten haalt, is hoogst uitzonderlijk”, vertelt prof. Nadine Lybaert. “We kunnen dus wel stellen dat we een toppertje te pakken hebben.”

Reacties van studenten

“In het middelbaar gaf ik vaak bijles en ik heb een vlotte babbel”, vertelt Chabeli Sanders. “Toen de vraag kwam om de werkcolleges te begeleiden, twijfelde ik geen moment. Maar ik vind het wel spannend. Ik ben vooral benieuwd naar de reacties van de studenten, zo veel jonger dan mij zijn ze namelijk niet.” (lacht)

Chabeli wordt op deze manier de collega van Christine Lippens. Zij verzorgt al heel wat jaren de werkcolleges van Accountancy en gaf Chabeli vorig jaar zelf les. “Zelf kan ik er die extra werksessies die we dit najaar inrichten door de coronamaatregels niet bijnemen”, aldus Christine Lippens. “Iemand tijdelijk aanwerven is niet zo evident. Gelukkig hebben we een groot potentieel in eigen huis. Ik vind het een enorme meerwaarde: sterke studenten die zojuist geslaagd zijn voor het vak, die de kennis kunnen overdragen en vanuit hun persoonlijke ervaring een meerwaarde kunnen bieden aan de nieuwe lichting van studenten.”

Of Chabeli Sanders een carrière als leerkracht overweegt? “Eigenlijk wil ik graag in een bedrijf gaan werken om de cijfers te analyseren. Anderzijds zegt de salesafdeling me ook wel iets, want ik leg het echt graag uit.”