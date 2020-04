Eerste volledig plantaardige ijsjeszaak opent vandaag op Oudevaartplaats in Antwerpen Caroline Van de Pol

30 april 2020

10u37 2 Antwerpen Vandaag opent een nieuwe ijsjeszaak om 13 uur zijn deuren op de Oudevaartplaats 38 in hartje Antwerpen. IceLab NiceCream Creations is de allereerste gelateria in België die enkel plantaardige producten aanbiedt.

“Onze huisbereide, artisanale gelato is gemaakt met liefde voor mensen, dieren en onze wondermooie planeet”, zegt zaakvoerster Hilde Gos (52). “Zo gaan we voluit voor composteerbare, recycleerbare, plantaardige en dierproefvrije grondstoffen, verpakkingen en andere materialen.” De naam IceLab is een samensmelting van ‘ice’ en ‘laboratorio’, de plaats waar gelato volgens de Italiaanse traditie bereid wordt. “Het blauw in ons logo is de kleur van ijs, het groen van onze prachtige planeet, roze staat voor mens en dier. Tot slot staat goud voor de kwaliteit van onze producten en onze dienstverlening.”

Hondenijsjes

Doordat het ijs volledig plantaardig is, kunnen ook mensen met lactose-intolerantie en koemelkeiwitallergie zich helemaal laten gaan. Naast de traditionele smaken zoals vanille, stracciatella, hazelnoot, pistache en koffie biedt de nieuwe ijsjeszaak ook originelere smaken zoals amaretto, tiramisu, yoghurt, cheesecake, speculoos, nocciolata, stroopwafeltjes, pindanoot en amarenakers. Er zijn ook overheerlijke sorbets te vinden op basis van mango, passievrucht, aardbei, framboos, citroen, limoen, en bergamot. IceLab NiceCream Creations voorziet ook hondenijsjes tijdens de warme zomermaanden. In de winter kunnen klanten smullen van plantaardige Luikse en Brusselse wafels en pannenkoeken.

Liefde voor de planeet

Zaakvoerster Hilde Gos heeft al heel haar leven een groot hart voor dieren en de natuur. Als tiener sloot ze zich aan bij een milieurechtenorganisatie en sinds enkele jaren eet ze volledig plantaardig. “Ik wilde mijn ecologische voetafdruk verkleinen, meer doen voor de dieren en gezonder leven. Toen is ook het idee beginnen rijpen om een plantaardige, duurzame ijsjeszaak te openen. Vorig jaar ben ik concreet aan de slag gegaan met het het volgen van opleidingen, het uittesten van recepten en het zoeken naar goede leveranciers. Vandaag ben ik trots dat IceLab NiceCream Creations is geboren.”

“We hopen alle gelatoliefhebbers en zoetekauwen groot en klein, op twee benen en vier voeten te mogen verwelkomen in onze Antwerpse gelateria en wensen jullie alvast een onvergetelijk, plantaardig smulfestijn!”

Meer informatie over de nieuwe ijsjeszaak vind je op de website, Facebookpagina en Instagrampagina.