Eerste volautomatische wijnbar opent de deuren op Vlaamsekaai

Annelin Marien

16 juli 2020

14u39 1 Antwerpen Een automatische dispenser van waaruit je favoriete wijn gewoon zo in je glas loopt? Het kan vanaf deze week bij The Tasting Room, een volautomatische wijnbar op de Vlaamsekaai in Antwerpen. Isabeau Sas van Our Daily Bottle opent daarmee een offlinewinkel voor haar succesvolle wijnwebshop.

Op donderdag 16 juli opende Isabeau Sas van Our Daily Bottle de deuren van het unieke wijnconcept The Tasting Room op de Vlaamsekaai in Antwerpen. The Tasting Room is de gloednieuwe offline showroom van Our Daily Bottle, een succesvolle wijnwebwinkel. Isabeau startte vier jaar geleden met Our Daily Bottle, en was zo de eerste die online wijnabonnementen aanbood via e-commerce. “Ik wilde de versufte wijnhandel nieuw leven inblazen en wijn weer hip en trendy maken voor een jongere generatie consumenten”, aldus Sas. “De start-up sloeg aan en groeide dit jaar enorm, dus was het tijd voor een nieuwe stap. Met dit retailconcept wil Our Daily Bottle nog verder groeien.”

Interactief

In The Tasting Room komt je glas wijn uit een automatische wijndispenser, waardoor de klant door middel van zelfbediening de wijnen uit de webshop van Our Daily Bottle kan proeven én ook ineens online kan aankopen. The Tasting Room is interactief opgebouwd, met touch screens en QR-codes. Wil je iets meer weten over de wijnen? Scan de QR-code en de wijnmaker geeft je uitleg. Vind je de wijn lekker? Scan de QR-code en zet hem in je online winkelmandje. De volgende dag staat je aankoop voor de deur. Daarnaast kan je er niet enkel wijn proeven, kopen en drinken, maar er ook iets over bijleren. Je kan er terecht voor wijncursussen en begeleide digitale degustaties met de wijnmakers.

“In The Tasting Room wordt de drempel van het wijnwinkelen verlaagd”, legt Isabeau uit. “Je hoeft niet te kiezen op goed geluk, of met veel moeite aan de wijnhandelaar uit te leggen wat je nu precies graag drinkt. Je kan alles zelf makkelijk proeven, dankzij wijnmachines en software. Daarmee wil ik de traditionele retail uitdagen en handig inspelen op een combinatie van online en offline om alles in het teken van wijnbeleving te zetten.”