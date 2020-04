Eerste virtuele gemeenteraad in ‘t stad: meerderheid blijft overeind in heikel Isvag-dossier Philippe Truyts

28 april 2020

00u50 0 Antwerpen De eerste virtuele gemeenteraad in Antwerpen draaide uit op een lange zit in ‘t kot. Groen en PVDA probeerden tevergeefs met een motie de Isvag-verbrandingsoven naar de haven te verhuizen. Dat wil sp.a liefst ook, maar N-VA niet. De meerderheid dribbelde rond de hete brij met een motie over de warmtenetten nabij Isvag. Uitgerekend maandag leverde de Vlaamse administratie Gebiedsontwikkeling een positief advies af voor een nieuwe afvalverwerking in Wilrijk.

De politiek moet nog wennen aan de nieuwe realiteit van de coronatijd: een gemeenteraad via videoconferentie. Bart De Wever had de gemeenteraad nog maar net afgetrapt toen hem al een ‘potverdekke’ ontsnapte. Hij vond een of andere code niet bij een stemming. Met een beeldig belletje waakte hij wel streng over de spreektijd van de raadsleden.

Splijtzwam

Maar goed, Isvag dus. De huidige oven mag tot 2027 afval blijven verbranden. De bouw van een nieuwe en grotere installatie vormt al sinds het bestuursakkoord een splijtzwam in de Bourgondische coalitie. Sp.a wil die installatie graag naar de haven verkassen, N-VA heeft zware twijfels bij dat scenario en Open Vld kan de locatie niet schelen. Wilrijks districtsburgemeester Kristof Bossuyt is voorzitter van Isvag en heeft het dossier van voormalig CD&V-schepen Philip Heylen geërfd. In Aartselaar is N-VA-burgemeester Sophie De Wit (N-VA) dan weer tégen een verlengde toekomst voor Isvag. Het Antwerps stadsbestuur verkiest een patstelling en schuift de hete aardappel door naar Vlaanderen.

Isvag is slecht Antwerps theater. Dat hoort niet in een woonwijk. Gebruik de centen liever voor het verminderen van afval Mie Branders

Groen en PVDA gingen maandag dan ook frontaal in de aanval. “Slecht Antwerps theater”, vond Mie Branders (PVDA). “Gebruik de vele centen liever voor recuperatie of het verminderen van afval. Isvag hoort niet in een woonwijk. We willen ook niet dat er ovens worden gebouwd om warmte te leveren aan warmtenetten.” Wouter Van Besien (Groen) verwees naar de VITO-studie die de stad had besteld. “Een installatie in de haven zou meer energiewinst opleveren en is beter voor het klimaat. Het verbaast me ook dat de stad de pauzeknop niet heeft ingeduwd tijdens de coronacrisis. N-VA rijdt maar voort.”

Nieuw Zuid

Johan Klaps (N-VA) was niet onder de indruk en verdedigde de motie van de meerderheid. “Er zijn maar twee mogelijkheden. Ofwel krijgt Isvag voor een nieuwe installatie een vergunning en dan zullen we optimaal gebruik maken van de warmtebronnen. Ofwel moet de afvalverwerking verhuizen en zullen we zoeken naar alternatieven.” Fluvius moet nagaan of er andere producenten dan Isvag zijn die de warmtenetten van Terbeke, Blue Gate en Nieuw Zuid kunnen voeden.

Hicham El Mzairh (sp.a) wees erop dat zijn partij zich gesterkt voelt door de al uitgevoerde studies. “We verschillen met N-VA van mening. Maar door nu al te starten rond die warmtenetten, hoeven we niet te wachten op de uitkomst van een eventuele vergunning voor Isvag.”

De motie van Groen en PVDA werd met een ruime meerderheid weggestemd, die van de meerderheid haalde het vlot. Voorlopig kunnen N-VA en sp.a zonder gezichtsverlies verder.

Afscheid

De zitting van maandag was nog om een andere reden historisch. Freya Piryns (Groen) besliste vorige maand om met politiek te stoppen. Na ruim 19 jaar in het Antwerpse pluche gaf ze maandag de fakkel door aan Hakim Nawabi, zesde opvolger bij Groen. Piryns (43) manifesteerde zich onder meer als specialiste in onderwijs en verkeersveiligheid. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) bedacht haar met een virtueel kushandje.