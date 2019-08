Eerste van 19 ‘zwarte punten’ in haven wordt aangepast: rijweg krijgt fietspad in twee richtingen BJS

29 augustus 2019

Vanaf maandag 2 september wordt de Tijsmanstunnel West, een tweerichtingsweg in het Antwerpse havengebied in de buurt van de Tijsmanstunnel, omgevormd tot een weg met eenrichtingsverkeer en een dubbelrichtingsfietspad. Dat zegt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Weg en fietspad worden van elkaar gescheiden met betonblokken.

Havenbedrijven als Evonik, Total, Exxon Mobil en Lanxess zagen de laatste jaren een grote toename in het aantal fietspendelaars, en de infrastructuur in het havengebied laat nog op veel plaatsen te wensen over. Voka Antwerpen-Waasland startte daarom in januari een overlegproces tussen AWV, het Havenbedrijf en grote havenbedrijven op het zuidelijke deel van de drukke Scheldelaan. Uiteindelijk werd een lijst opgesteld met 19 maatregelen die de veiligheid van het woon-werkverkeer per fiets in het havengebied moeten verhogen.

De werken aan Tijsmanstunnel West, één van de 19 maatregelen, vinden plaats van 2 tot 6 september, met beperkte verkeershinder tot gevolg. Ook het kruispunt van de Scheldelaan met de Tijsmanstunnel West en de oprit van de R2 richting Nederland worden vervolgens in de loop van september nog aangepast: de gevaarlijke fietsoversteken zullen daar niet langer nodig zijn en worden dus verwijderd en de bypass richting Tijsmanstunnel wordt opgenomen in de verkeerslichtenregeling om een conflictvrij kruispunt te bekomen.

De overige geplande maatregelen omvatten onder meer fietsveiligere bedrijfsingangen, meer veilige oversteekplaatsen, het aanpakken van kruispunten en nog verschillende dubbelrichtingfietspaden aan de kant van bedrijfsingangen. Tegen het najaar van 2020 zou alles afgerond moeten zijn.