Eerste UA-‘kennisclip’ rondt kaap van 10.000 views op YouTube BJS

23 oktober 2019

16u27 0 Antwerpen Online moet vandaag alles blits en flitsend zijn, met droge filmpjes die minutenlang duren moet je niet afkomen. Klopt niet helemaal, bewijst UAntwerpen, want de vorig jaar gelanceerde YouTube-kanalen met kennisclips doen het uitstekend. Eén filmpje rondde zelfs al de kaap van 10.000 views.

Vorig academiejaar lanceerde UAntwerpen met ‘Boekhouden ontcijferd’, ‘Statistiek ontcijferd’ en ‘Wiskunde ontcijferd’ drie YouTube-kanalen. In tegenstelling tot de meerderheid van de content op het videoplatform vind je hier geen grappige of entertainende filmpjes, maar inhoudelijke kennisclips. Noem het gerust saaie filmpjes, maar dat er wel degelijk een markt voor bestaat bewijzen de (kijk)cijfers.

“Tussen oktober 2018 en oktober 2019 werd er bijvoorbeeld 208 700 minuten gekeken naar het boekhoud-kanaal”, weet Lothar van Diessen, Marketing and Communication Strategist bij de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie. “Omgerekend komt dat neer op 3.478 uur of zo’n 145 dagen non stop. En nu rondde een eerste filmpje een eerste filmpje de mijlpaal van 10.000 views.”

Telkens opnieuw uitleggen

Het gaat om een kennisclip van dr. Christine Lippens (Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie). In de video van vijf minuten verklaart ze de termen debet en credit, basisbegrippen uit de boekhoudkunde. Lippens lag aan de basis van het filmpjesproject. Zij werd woensdag in de bloemetjes gezet door vicerector Filip Lardon.