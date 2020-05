Eerste start-ups nemen hun intrek in chemie-incubator BlueChem BJS/BLG

04 mei 2020

13u19 0 Antwerpen Op het eco-bedrijventerrein Blue Gate Antwerp hebben de eerste bedrijven maandag hun intrek genomen in BlueChem, de incubator voor duurzame chemie. Dat meldt chemiekoepel Essenscia. De laboratoria in het nieuwe gebouw zijn voor bijna de helft volzet.

Op het voormalige olie-industrieterrein Petroleum Zuid, in het zuiden van Antwerpen, wordt gewerkt aan het duurzame bedrijventerrein Blue Gate. BlueChem, een incubator waarin innovatieve groeibedrijven aan duurzame oplossingen kunnen werken voor de chemiesector, is het eerste gebouw op het terrein.

De officiële opening van BlueChem stond gepland eind april, maar moest door het coronavirus worden geannuleerd. Met de versoepeling van de maatregelen maandag, kunnen de eerste start-ups nu toch met hun activiteiten starten. Ze doen dat met respect voor de geldende hygiënemaatregelen en fysieke afstandsregels om een veilige werkomgeving te garanderen.

Opnieuw vier ondernemingen

Nadat in december al drie start- en scale-ups een huurcontract hadden ondertekend in BlueChem, kiezen nu opnieuw vier ondernemingen voor een plek in het gebouw: Calidris Bio, een start-up die werkt met fermentatietechnologie, expertisebureau IBEVE, kweekvleesbedrijf Peace of Meat en accelerator Triple Helix.

Naast de start-ups zetten ook drie nieuwe internationals hun schouders onder het initiatief: Air Liquide, ExxonMobil en Vopak. Eerder hadden sectorbedrijven BASF, Borealis en INEOS hun medewerking al toegezegd.

Huurgeld gehalveerd

Door de moeilijke start in coronatijden, komt BlueChem de startende bedrijven bijkomend tegemoet. “Omdat ze door de coronamaatregelen verplicht waren hun verhuizing naar de chemie-incubator tijdelijk uit te stellen, is overeengekomen dat de start-ups en scale-ups in april en mei slechts de helft van de huur hoeven te betalen”, zegt Antwerps schepen en BlueChem-bestuurder Claude Marinower. De steun komt bovenop het BlueChem Kickstart Fund, dat jonge ondernemers financiële ondersteuning biedt bij de inrichting van hun labo’s.