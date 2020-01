Eerste op zichzelf staande 5G netwerk van het land komt in haven van Antwerpen ADA

22 januari 2020

16u46 0 Antwerpen Port of Antwerp, Borealis en Covestro gaan industriële toepassingen ontwikkelen en testen op een 5G-netwerk van Orange in het havengebied. Het is het eerste op zichzelf staande 5G-net op Belgisch grondgebied. De aankondiging gebeurt net op het moment dat een Wilrijkse arts waarschuwt voor de gezondheidsrisico’s van 5G.

5G biedt de vereiste netwerkverbinding voor tal van technologische innovaties in het havengebied, van sensoren naar autonoom varende schepen en drones. Eind 2019 rolde Orange Belgium daarom een testnetwerk uit in Antwerpen. Port of Antwerp, chemiebedrijf Borealis en polymerenproducent Covestro zijn nu toegetreden tot die ‘testhub’, om de mogelijkheden van de verbeterde connectiviteit te verkennen. Deloitte Belgium zal een adviserende rol spelen, zegt Orange in een persbericht.

De partners zullen nu een aantal toepassingen uitproberen die steunen op de sterke verbinding. Zo kan het sleepproces van schepen geoptimaliseerd worden door te werken met geconnecteerde sleepboten. Een andere toepassing is de geautomatiserende vervuilingsdetector, die beelden van verdachte productiestalen veilig naar een specifieke gebruiker stuurt voor verdere analyse. Orange verwacht tegen eind juni de vooruitgang van het project met het publiek te kunnen delen.

Net vandaag waarschuwt de Wilrijkse arts Kris Van Kerckhoven voor de gevaren van 5G. “In het begin denk je er het jouwe van en zie je complottheorieën. Maar gaandeweg vond ik het toch steeds alarmerender worden en ben ik me erin gaan verdiepen. Zo kwam ik uit bij hele grote internationale studies die konden aantonen dat stralingen wel degelijk gevaarlijk zijn voor de mens en dat bepaalde ziektes en aandoeningen een rechtstreeks gevolg zijn van blootstelling aan stralingen.”