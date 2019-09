Eerste NH Collection Hotel opent deuren in Antwerpen ADA

02 september 2019

14u09 4 Antwerpen “Een oase van rust in de binnentuin, een persoonlijke service en aandacht voor gastronomisch eten.” Dat is de visie die NH Collection Hotels wil uitdragen in hun nieuwe hotel in de Pelikaanstraat naast het station Antwerpen Centraal. Maandagmiddag opende de eerste vestiging van de Spaanse hotelgroep de deuren.

Toeters en bellen werden bovengehaald om de opening van het nieuwe hotel te vieren. Al werden die toeters vervangen door champagne en de bellen door Antwerpse Handjes, toastjes met zalm en macarons. Het eerste NH Collection Hotel in Antwerpen is daarmee een feit. “Eindelijk”, vertelt directeur Claire Jeunhomme. “We droomden al lang van een vestiging in Antwerpen. De stad heeft een internationale uitstraling met haar mode en gastronomie.”

Als locatie koos het keten voor een ligging naast het Centraal Station en daarmee richt het zich naast de toerist ook op de zakenwereld. “In de week zal je hier misschien vooral zakenmensen aantreffen maar in het weekend kunnen dat evengoed toeristen zijn”, weet Jeunhomme. “Vooral het vernieuwde congrescentrum op het Astridplein is een grote troef. Zakenmensen kunnen bij ons ook terecht voor hun vergaderingen.” Het hotel heeft 186 kamers en voor een nacht betaal je vanaf 130 euro. De eyecatchers zijn de inkomhal, de binnentuin en de kamers waarvan er acht een eigen balkon hebben. Ook niet-gasten zijn welkom om in de bar iets te drinken.

Tijdens de bouw van het hotel overleed een arbeider toen de stelling aan de gevel volledig instortte. Een andere arbeider raakte daarbij gewond.