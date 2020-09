Eerste nacht Operatie Nachtwacht verloopt rustig

Antwerpen

De allereerste nacht van veiligheidsoperatie Nachtwacht dat een halt moet roepen aan het verhoogde drugsgeweld in enkele Antwerpse buurten, is zonder incidenten verlopen. Extra patrouilles, eersteresponsteams op de motor en pantserwagen ‘Bearcat’ hielden een oogje in het zeil in Deurne en Borgerhout.