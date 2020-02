Eerste McCantus is een feit: McDonald's studentenclub organiseert cantus voor hamburgerfans AMK

11 februari 2020

14u11 0 Antwerpen Veel bier, cantusliederen meekwelen en natuurlijk... frietjes en hamburgers: sinds oktober heeft Antwerpen een McDonald’s praesidium, en zij organiseren woensdagavond voor het eerst een McCantus. Alle tickets voor de cantus in Den Aalmoezenier gingen in voorverkoop de deur uit, maar McDo-fans kunnen nog een duoticket winnen via de Facebookpagina van McDonald’s Antwerpen.

Een club waar de liefde voor frietjes en een Big Mac studenten verbindt, sinds oktober heeft Antwerpen het. Robbe, Nathan en Lars mochten zich met trots het allereerste McDonald’s praesidium van het land noemen, en woensdagavond staat hun eerste McCantus op het programma, in Den Aalmoezenier.

De eerste McCantus in de geschiedenis van de McStudentenClub werd gelanceerd via het Facebookevenement ‘Ik ga naar de McCantus’ en telt ruim 1.200 geïnteresseerden. “Iedereen is welkom op de allereerste McCantus in Den Aalmoezenier. Het belooft een sfeervolle avond te worden onder McDo-fans”, zegt het praesidium van de McStudentenClub, die de McCantus zal voorzitten.

Studentenstad

Het idee van de studentenclub is van Hestia Perkisas, digital accountmanager bij McDonald’s Antwerpen. “Veel studenten hebben het gevoel ‘iets gemist’ te hebben tijdens hun studies omdat ze niet in een studentenclub zijn gestapt”, vertelt ze. “Antwerpen is gekend als studentenstad, maar er zijn genoeg studenten die er toch nog tussenuit vallen. Wij bieden een club aan waar de liefde voor ons eten elkaar verbindt en altijd en overal kan bestaan zonder verplichtingen.”

Alle tickets gingen in voorverkoop de deur uit, maar wie er toch wil bij zijn kan nog een laatste kans op duotickets wagen via de Facebookwedstrijd van McDonald’s Antwerpen.