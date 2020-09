Eerste Klimaatfestival komt naar Antwerpen Annelin Marien

14 september 2020

12u50 0 Antwerpen De Antwerpse organisatie Troebel organiseert in oktober voor het eerst een 5-daags festival rond klimaatverandering. Er zullen uiteenlopende thema’s aan bod komen, zoals klimaatmigratie, biodiversiteit, eco-racisme, voeding, circulaire economie en vliegreizen. “Met dit festival willen we mensen laten stilstaan bij de complexiteit van de klimaatproblematiek, zonder ze te verlammen”, zegt Maïté de Haan van Troebel.

Van 14 tot 18 oktober organiseert de filosofische organisatie Troebel het allereerste ‘Klimaatfestival Antwerpen’. Er staat een heleboel op het programma: van films over klimaatactivisme en klimaatmigratie, een fototentoonstelling over welke sporen we als mensen in het landschap achterlaten tot workshops over zaadbommen.

“In het najaar van 2020 stonden verschillende klimaattoppen op de agenda, maar de klimaatgesprekken in Bonn, Glasgow en de de Climate Adaptation Summit in Amsterdam gaan dit jaar niet meer door”, aldus Maïté De Haan. “Dat deze internationale conferenties zijn afgelast, maakt de strijd tegen klimaatverandering niet minder urgent.”

Verbeelding

In deze eerste editie van het festival staat ‘verbeelding’ centraal. De inspiratie hiervoor haalt Troebel bij filosofe en politiek denker Hannah Arendt, die het belang van verbeelding bij het oordelen en het politieke handelen benadrukt. “Verbeelding laat ons toe een een nieuwe wereld voor te stellen en zo te handelen dat we deze wereld samen kunnen realiseren”, klinkt het. “In dit festival wordt verbeelding op twee manieren gebruikt. Enerzijds wordt de klimaatverandering ver-beeld, door middel van tentoonstellingen en installaties. Anderzijds wordt de verbeeldingskracht gestimuleerd door workshops, podcast-afleveringen, films en meer.”

Klimaatfestival Antwerpen vindt plaats van 14 tot en met 18 oktober in Het Bos in Antwerpen en is volledig gratis. Bezoekers kunnen vanaf 23 september een ticket reserveren.