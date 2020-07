Eerste klanten zijn fan van nieuwe setting boekenwinkel Stad Leest: “Echt een paleis!” emz

04 juli 2020

19u40 0 Antwerpen Een gezellige drukte heerste zaterdagnamiddag in boekenwinkel Stad Leest. Voor het eerst ontvingen Wouter Cajot (42) en Sofie Van der Ven (40) liefhebbers van boeken, wenskaarten en vinylplaten op de Oudaan in Antwerpen. De klanten zijn enthousiast over de nieuwe setting. “De sfeer van vroeger is behouden, maar het is wel ruimer en frisser”, observeert Joren (28).

De afgelopen negen jaar bouwde Stad Leest op de Steenhouwersvest een sterke reputatie uit in de boekenwereld. Uit praktische redenen moesten ze die vertrouwde locatie verlaten en lieten ze hun oog vallen op een handelspand in Oudaan. “De ruimte is dubbel zo groot als voordien. Ook het binnenkomend zonnelicht is een meerwaarde”, vertelt Ilse.

Het was een huzarenstukje om die tegen de opening op zaterdag helemaal ingericht te krijgen. “Even was het toch heel spannend. Drie minuten voordat de deuren open gingen, waren we nog bezig met een doos uit te pakken”, zegt Wouter.

Ruimte uitspelen

Het resultaat mag gezien worden. Vele nieuwsgierigen kwamen een kijkje nemen. Het maximaal aantal toegelaten personen bedroeg 40 personen. Toezicht daarop houden was nodig vanwege de grote interesse. “Er is meer ruimte om rond te lopen. Dat vind ik wel aangenaam. En de boekenselectie blijft hier fantastisch”, zegt Joren. “Echt een paleis!”, reageert Erik Van Grieken (61) bij zijn eerste bezoekje.

Dat aanbod is een beetje uitgebreid tegenover voordien. “Meer Engelstalige boeken en wenskaarten. Ook kinderboeken blijven belangrijk. En we zijn gestart met een klein assortiment vinylplaten. We hebben ervoor gekozen om het assortiment met slechts twintig procent te verhogen, omdat we vooral wel de ruimte willen uitspelen”, zeggen de zaakvoerders. Daarnaast beschikt Stad Leest over een polyvalente zaal voor activiteiten als tentoonstellingen of lezingen. Tegen september hopen Wouter en Ilse dat de horecazaak van Stad Leest voor koffie, een lunch en een aperitief haar deuren kan openen.

Stad Leest bevindt zich op Oudaan 18. De boekenwinkel is van maandag tot zaterdag geopend van 11 uur tot half 7. Op zon- en feestdagen is dat van 11 tot 6 uur. Meer informatie op www.stadleest.be.