Eerste inschrijvingen aan de UA, volgend academiejaar ook enkele nieuwe vakken AMK

01 juli 2019

11u36 0 Antwerpen De examens zijn nog maar net achter de rug, maar de eerste inschrijvingen aan de UAntwerpen zijn al een feit. Rector Herman Van Goethem verwelkomt vandaag al de eerste nieuwe studenten van komend academiejaar, waarin ook enkele nieuwe keuzevakken hun intrede maken.

Niet alleen nieuwe studenten, maar ook enkele nieuwe keuzevakken beginnen aan de UAntwerpen dit jaar. In het academiejaar 2019-2020 gaan de educatieve masters van start op de Vlaamse universiteiten. Wie tot dusver aan de universiteit studeerde en leerkracht wilde worden, moest eerst een masterdiploma behalen en daarna de specifieke lerarenopleiding (SLO) afronden. Dat zal ook in de toekomst nog kunnen (in één voltijds jaar of gespreid over twee jaar), maar vanaf volgend academiejaar wordt de lerarenopleiding ook volledig ingebouwd in het gewone bachelor-mastertraject. Dat betekent dat studenten die kiezen voor deze educatieve master bij het afzwaaien naast hun masterdiploma ook het diploma van leerkracht zullen verwerven.

“Een educatieve master heeft als doel om tegelijkertijd vakinhoudelijke én vakdidactische competenties op te bouwen, die waar mogelijk te integreren, en om daarnaast te zorgen voor voldoende algemeen didactische en pedagogische bagage, om zo startbekwame leerkrachten af te leveren”, zegt prof. Ann De Schepper, vicerector onderwijs van de Universiteit Antwerpen. “Onze universiteit zal in de vernieuwde opleidingen de nadruk leggen op een sterke wisselwerking tussen theorie en praktijk, met ook veel aandacht voor klasmanagement en specifieke onderwijsbehoeften.”

Ook nieuw volgend academiejaar, en dat specifiek op UAntwerpen, worden de drie korven met keuzevakken die in alle bacheloropleidingen geïntegreerd zullen worden. Centraal staan ‘actief pluralisme en interculturaliteit’, ‘maatschappelijk engagement’ en verbredende en interdisciplinaire vakken. Hieruit kunnen studenten één of meer opleidingsonderdelen opnemen. “Zo willen we als Universiteit Antwerpen studenten stimuleren om opleidingsonderdelen aan te vullen met een component maatschappelijk engagement en wereldburgerschap”, legt rector Herman Van Goethem uit.