Eerste houten wolkenkrabber van België komt op site Nieuw Zuid David Acke

23 april 2020

11u28

Bron: De Tijd 0 Antwerpen De Japanse toparchitect Shigeru Ban strijkt neer in Antwerpen. Hij zal vanaf eind volgend jaar een houten wolkenkrabber bouwen op Nieuw Zuid. De woontoren zal 80 meter hoog zijn en gerealiseerd worden door Triple Living. Al gaat het om een hybride versie waarbij de draagstructuur bestaat uit beton en staal. Een volledig houten constructie zag de brandweer niet zitten. Dat schrijft De Tijd op haar website.

Een houten wolkenkrabber van 80 meter hoog. Als u de wenkbrauwen fronst bij het lezen van die zin, zal niemand het u kwalijk nemen. En toch is deze bouwmethode waarbij de constructie volledig uit hout bestaat niet nieuw. Over heel de wereld worden houten constructies opgetrokken. Denk maar het HoHo Wien in Wenen en de houten studentenhome in het Canadese Vancouver van 52 meter hoog. Nu krijgt ook Antwerpen een exemplaar. De voordelen? milieuvriendelijker, gezonder en goedkoper.

80 meter hoog

Het is de Japanse toparchitect Shigeru Ban die de plannen zal uittekenen en projectontwikkelaar Triple Living zal het project realiseren. Met zijn 80 meter hoog is het wel niet de hoogste houten wolkenkrabber ter wereld. Die staat in het Noorse Mjøstårnet. Hoogte: 85,4 meter. De bouw start eind 2022 en zal gerealiseerd worden op de site Nieuw Zuid.

Het mag dan wel de eerste houten woontoren van België worden, enkel uit hout zal die niet bestaan. Al was dat oorspronkelijk wel de bedoeling maar dat zag de brandweer niet zitten. Een tussenoplossing is een hybride model waarbij de draagstructuur bestaat uit beton en staal met daarrond een houten structuur. Toch blijft projectontwikkelaar Tripple Living hopen op een volledig houten exemplaar. De techniek evolueert razendsnel en de aanvang van de bouw is pas voorzien over een jaar en een half.

Kruislaaghout

Maar welk hout is sterk genoeg om dergelijke constructies te kunnen dragen? Kruislaaghout, oftewel, cross Laminated timer (CLT). Houten planken worden in een hoek van negentig graden kruiselings aan elkaar gelijmd om dan onder hoge druk te worden samengeperst. Het resultaat zijn stevige balken.

Voorstanders van deze bouwtechniek met kruislaaghout zeggen dat er niet alleen veel sneller gebouwd kan worden maar dat het ook steviger is. Ook de ecologische voordelen zijn volgens de voorstanders een reden om in de toekomst nog meer op deze manier te bouwen.

Sceptici stellen zich dan weer vragen over de duurzaamheid. Omdat de techniek relatief nieuw is weet men niet hoe het hout zal reageren op extreme weersomstandigheden. Denk maar aan extreme droogte of hevige regenval.