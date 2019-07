Eerste hennepwinkel van Antwerpen na acht maanden al gesloten na drugscontrole Jan Aelberts

23 juli 2019

23u30 1 Antwerpen De allereerste hennepwinkel van Antwerpen, De Herborist in de Wolstraat, is na iets meer dan een half jaar al verplicht gesloten. De cannabiswaarden in een aantal producten waren hoger dan toegelaten, zo bleek na een controle van de politie.

Ook B-Hemp aan de Sint-Katelijnevest werd op bevel van het parket van Antwerpen gesloten. Ook daar werden te hoge dosissen cannabis aangetroffen in de producten. De politie hield in mei samen met de douane een controleactie. Ondertussen heeft het Antwerps parket de twee winkels verzegeld.

Glenn Wouters van De Herborist zei bij de opening van zijn winkel in december van vorig jaar absoluut géén coffeeshop te willen openhouden. “Te vaak heeft hennep een negatieve bijklank door de link met drugs. Hennep is een grondstof die de wereld kan redden, daar draait het om. We zijn geen coffeeshop, maar een winkel die het taboe rond hennep wil opheffen”, klonk het toen.

De Herborist verkocht vooral cosmeticaproducten en textiel. Voedingswaren zoals hennepzaadolie lagen er veel minder in de rekken. Toch zullen het wellicht net die zijn, die de winkel nu genekt hebben.