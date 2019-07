Eerste dag van de solden: meteen grote drukte op de Meir CVDP

01 juli 2019

17u40 0 Antwerpen Vandaag is het de start van de solden. Op straat heerst er een middelmatige drukte, maar in de winkels verraden lange wachtrijen, rommelige hopen kledij en schreeuwerige reclameborden dat de koopjes begonnen zijn.

Over de Meir wandelen veel tieners met volle zakken en een ijsje in hun hand. Liv (12) en Ashley (13) komen vanuit Niel om te shoppen tijdens de solden. “We zijn gaan winkelen in de H&M, de Berchka en de Primark en hebben veel gekocht.” Ook Lauranne (20) en Remco (19) winkelen vandaag speciaal voor de kortingen. “Het voordeel van de solden is dat alles goedkoper is, de drukte en rommelige winkels zijn minder leuk.” Mourad (21) komt vandaag winkelen omdat hij een vrije dag heeft en omdat de zon schijnt. De extra kortingen zijn een leuke verrassing voor hem. Tussen al dat jong geweld bevinden zich ook ouderen. Andrea (75) uit Sint-Job mist nooit de solden: “Ik ben al heel mijn leven een koopjesjager, dus zal het zo lang als ik kan blijven doen.”

Zowel bij Zara als bij JD Sports verklaren de winkelverantwoordelijken dat het enorm druk is: “We hebben voor een maandag al veel bezoekers en verwachten er nog meer tijdens het weekend”. Ook bij de Hunkemöller is de opkomst zoals gehoopt. “Het is vandaag 25 graden, niet regenachtig en niet te warm en dat is perfect weer om veel kopers over de vloer te krijgen”, zegt een verkoopster. Ze vertelt ook dat de verkoop de voorbije twee weken minder was door het warme weer. Werken tijdens de solden heeft volgens haar voor- en nadelen. “Mensen zijn dan ongeduldiger bij het aanschuiven, maar door de drukte maken we wel meer winst.” Eind juli wanneer de kortingen worden opgetrokken tot 70 procent, verwachten de winkelverantwoordelijken nog meer bezoekers. “Elk jaar streven we tijdens de solden naar een bepaalde target, hopelijk behalen we deze ook dit jaar”, besluit een verkoopster van de Bershka.