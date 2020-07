Eerste dag mét mondmaskers op Meir verloopt vlekkeloos: “Iedereen voelt zich veiliger” Annelin Marien

11 juli 2020

17u49 0 Antwerpen Vanaf vandaag, zaterdag 11 juli, zijn mondmaskers verplicht in onder andere winkels, bioscopen, bibliotheken, theaters en gebedshuizen. Op de Meir in Antwerpen verloopt die nieuwe regel vlekkeloos: zo goed als iedereen heeft een mondmasker op, en zowel handelaars als klanten zijn tevreden.



Op de Meir zelf, in openlucht, doen verschillende shoppers hun mondmasker wel weer even naar beneden, maar ín de winkels verloopt de nieuwe mondmaskerplicht heel vlot. Amelie, Evelien, Emma, Lily en Lieselotte kwamen vandaag naar Antwerpen om te shoppen, en zij maken er in ieder geval geen probleem van. “In het begin was het wel even wennen, maar het wordt heel snel een gewoonte”, zeggen ze. “Hiervoor droegen we regelmatig al een mondmasker in winkels, omdat verkopers het vroegen of om ons zelf veiliger te voelen.” Ook Jarne, Emely en Ylias kwamen een dagje shoppen. “In winkels zijn ze momenteel sowieso al streng op het aantal mensen dat binnen mag en het handen ontsmetten aan de ingang, dus een mondmasker dragen kan er ook nog wel bij. Het wordt een gewoonte om je mondmasker te dragen in de winkel, het maakt voor ons echt geen verschil uit.”

Mireille werkt als verkoopster bij Inno, en ook zij is tevreden met de mondmaskerplicht. “Ik heb nog maar drie klanten moeten aanmanen om hun mondmasker op te zetten, en dat doen ze dan ook meteen”, vertelt ze. “Dit hadden ze eerder moeten beslissen. Wij moeten al sinds de heropening een mondmasker dragen om anderen niet te besmetten, dan vind ik het niet meer dan normaal dat anderen hetzelfde voor ons moeten doen. Zeker hier op de Meir, waar er zoveel volk is: er moet er maar eentje tussen zitten.”

Anne de Longueville is zaakvoerder van schoenenwinkel West End op de Meir. “Het loopt enorm vlot, ik heb nog geen enkele klant moeten vragen om zijn mondmasker op te zetten. Het is er goed ingeprent geweest door de media, dus houdt iedereen zich ook goed aan de regels. De communicatie is natuurlijk iets lastiger, nu zowel verkoper als klant een mondmasker op heeft, maar wij hebben er geen problemen mee, en ik denk de klanten ook niet.”