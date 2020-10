Eerste ‘coronazittingen’ voor politierechtbank in Antwerpen Jasper van der Schoot

05 oktober 2020

21u26 0 Antwerpen De politierechtbank van Antwerpen heeft vandaag de eerste zittingen gehouden voor overtreders van coronamaatregelen die hun boetes niet wilden betalen. Er werd een zestigtal zaken behandeld. Tot en met 18 november zullen er elke week drie coronazittingen georganiseerd worden om de in totaal 815 zaken te behandelen.

Bijna 13.000 processen-verbaal over coronaovertredingen zijn tussen 16 maart en 2 oktober binnengekomen bij het parket van Antwerpen. In totaal gaat het over bijna 14.500 verdachten. Meer specifiek woonden deze verdachten feestjes bij waardoor ze het samenscholingsverbod negeerden, of maakten ze niet-essentiële verplaatsingen.

Iets meer dan 10.000 van hen kregen een minnelijke schikking van 250 euro. Organisatoren van feestjes of handelaars die de regels overtraden kregen dan weer een minnelijke schikking van 750 euro. Het totaalbedrag van geïnde coronaboetes staat bij het schrijven van dit artikel al op 2.910.750 euro.

Wanbetalers

Bij niet-betaling krijgt elke overtreder nog een aanmaning. Als die ook niet betaald wordt, volgt een dagvaarding voor de politierechtbank. Vandaag werden dus de eerste zaken van dit type behandeld. De rechter legde een boete van 240 euro op aan beklaagden die verstek lieten gaan of die een zwaar gerechtelijk verleden met zich meesleepten. De andere beklaagden kregen een boete van 208 euro met uitstel. Daar komen wel nog ongeveer 300 euro aan gerechtskosten bij.

In de politierechtbanken van Mechelen en Turnhout worden eveneens corona-zaken georganiseerd. Daar gaat het om zo’n 242 zaken in totaal.