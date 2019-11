Eerste concert in vernieuwde Handelsbeurs: kamerorkest CASCO Phil brengt kerstklassiekers BJS

17 november 2019

21u16 0 Antwerpen In de Antwerpse Handelsbeurs, die twintig jaar lang dicht was voor renovatiewerken, klinkt binnenkort klassieke muziek. Op 21 en 22 december speelt kamerorkest CASCO Phil er kerstklassiekers, samen met gerenommeerde sopraan Hanne Roos.

De Belgische sopraan Hanne Roos gooit nationaal en internationaal hoge ogen met haar vocaal meesterschap. Samen met radiopresentator Kurt Van Eeghem, die de concerten zal inleiden, zong ze zondag – bij wijze van ultieme akoestische test - de hoogste noten in de Antwerpse handelsbeurs. “Ik kijk er enorm naar uit om in deze imposante omgeving te mogen zingen”, aldus sopraan Hanne Roos. “De akoestiek van de Handelsbeurs is bij deze alvast getest en meer dan goedgekeurd. Het worden fantastische concerten.”

De Handelsbeurs is nu klaar om een van haar historische functies opnieuw op te nemen. Want al in de tweede helft van de zestiende eeuw gingen hier concerten door.

Een deel van de opbrengsten van deze concerten gaat naar een daklozenorganisatie en een aantal tickets worden verdeeld onder kansarme Antwerpenaars.

Voor meer info en tickets: https://www.kerstconcerthandelsbeurs.be/