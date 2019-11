Eerste conceptstore voor juwelen in Antwerpen opent vrijdag AMK

18 november 2019

16u03 0 Antwerpen Vrijdag gaat de eerste fine jewelry conceptstore van België open in de Arenbergstraat in Antwerpen. In The Vault vind je exclusieve stukken van beloftevolle juwelenontwerpers, en dat nog tot 15 december.

The Vault presenteert een unieke selectie van exclusieve juwelen in het pand waar vroeger Cocodrillo gevestigd was. Van 23 november tot 15 december vind je er stukken van internationaal gerenommeerde, in België nooit eerder geziene, sieradenmerken in combinatie met ’s werelds meest beloftevolle fine jewelry ontwerpers.

Curator van The Vault is Dries Criel van Bare Fine Jewelry, en ook de volgende merken staan ten toon in de conceptstore: Tatiana Verstraeten, AS29, Bare Fine Jewelry, Bibi van der Velden, David Gotlib, Ele Karela, Elie Top, Jochen Leen, LV Fine Jewelry, Macc Jewels en Magda Lenova.