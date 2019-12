Eerste balk van nieuwe park & ride op Antwerpse Linkeroever gelegd Jan Aelberts

11 december 2019

06u19 0 Antwerpen Op de Antwerpse Linkeroever krijgt de geplande park & ride naast de Blancefloerlaan en de Antwerpse ring stilaan vorm. Dinsdag werd de eerste van in totaal 874 houten balken gelegd die samen met beton de structuur van het gebouw zullen vormen. Eind 2020 moet de bouw afgerond zijn, tegen 2022 zouden ook de voorzieningen errond klaar zijn zodat bestuurders vanaf dan hun weg naar de stad kunnen voortzetten met een duurzamer vervoersmiddel.

Op Linkeroever, in Merksem en in de wijk Luchtbal willen de stad Antwerpen en Liantis (het voormalige BAM) drie nieuwe P+R’s realiseren voor in totaal 4.000 wagens. “Al deze automobilisten en hun passagiers kunnen in deze gebouwen de overstap maken naar een filevrij alternatief richting Antwerpen”, zegt schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA). “Aangezien de gebouwen gebruiksklaar zullen zijn nog voor de grote Oosterweelwerken op Rechteroever van start gaan, maken ze meteen ook deel uit van het pakket minder hinder-maatregelen dat zal worden uitgerold naar aanleiding van en tijdens de werken.”

De park & ride op Linkeroever moet volgens de ontwerpers ook een zichtbare toegangspoort tot de stad vormen, zodat autobestuurders ertoe aangetrokken worden. Een open constructie en een combinatie van betonnen kolommen met dragende houten liggers moet dat effect creëren. De P+R zal bereikbaar zijn vanop de verbindingsweg langs de snelwegen E34 en E17 en je zal er kunnen overstappen op de tram, omdat de keerlus die nu ter hoogte van Mediahuis ligt wordt verlegd. Er komt ook een fietstunnel onder de Blancefloerlaan om beter aan te sluiten op het lokale fietsnetwerk.