Eerste Antwerpse editie Fire Is Gold overtreft met 10.000 bezoekers meteen alle verwachtingen ADA

25 augustus 2019

11u50 0 Antwerpen De allereerste editie van het nieuwe festival Fire Is Gold 2019 zal de geschiedenisboeken induiken als een geslaagde editie met 10.000 bezoekers. De verhuis naar Antwerpen bleek de juiste keuze. Headliners Zwangere Guy en Aya Nakamura zorgden voor het hoogtepunt van het festival. Volgens de organisatie overtreft de eerste editie alle verwachtingen.

Veel sfeer, een warme zomerzon en geen incidenten. De organisatie van het nieuwe Fire Is Gold blikt erg tevreden terug op een eerste editie van het urbanfestival op de Middenvijver op Linkeroever. En die locatie speelde volgens de organisatie een belangrijke rol in het succes. “Het festival vond voor het eerst zijn thuis in het domein op Linkeroever in Antwerpen en die keuze bleek de juiste. De combinatie van open ruimte en een stuk bos waar de foodtrucks en de Casa Bacardi x Club 808 stage stonden, gaf het evenement een gemoedelijk, ongedwongen karakter.” De vele urban millennials werden een hele dag geprikkeld met alles dat hun scene zo uniek maakt.

Fire Is Gold 2019 klokt af op tienduizend bezoekers, tweeduizend meer dan de organisatie verwacht had. Meer dan veertig procent daarvan kwam uit Antwerpen. Ook opvallend; het merendeel van het publiek was vrouwelijk. Ten slotte hadden heel wat festivalgangers zich modieus uitgedost. Fashion is een van de pijlers van Fire Is Gold en de beste vertegenwoordigers daarvan zijn en blijven de fans. Zij werden op hun wenken bediend met een braids bar waar haar ingevlochten kon worden en een uitgebreide merch market.

Op muzikaal vlak zorgden vijftig artiesten verspreid over vier podia voor enkele hoogtepunten. De warmte hield de bezoekers niet tegen om hard te gaan bij acts als Aya Nakamura, Glints en Broederliefde en de benen los te smijten op sets van Black Mamba, Hakimm en J.Roots. Sportievelingen onder de aanwezigen konden deelnemen aan een skate contest met mooie prijzen of hun dance moves bijschaven op workshops van Urban Center Antwerp & Jeny. Voor het eerst waren er op het festival ook ‘talks’, georganiseerd door partner VICE, over relevante onderwerpen zoals drugs en diversiteit.

Na deze geslaagde editie kijkt de organisatie al uit naar volgend jaar. Op zaterdag 29 augustus 2020 mag Fire Is Gold al voor de vierde keer ingepland worden in de festivalagenda. De locatie blijft domein Middenvijver in Antwerpen.