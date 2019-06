Eerste Antwerpse bedrijven bieden ZorgParking aan BJS

13 juni 2019

16u40 0 Antwerpen Dokters, verplegers en andere zorgverstrekkers vinden niet altijd een parkeerplaats dichtbij de woning van hun patiënt. Daardoor verliezen ze veel tijd. De ZorgParking wil dit probleem oplossen. Verzekeraars Vanbreda en Cigna zijn de eerste bedrijven die een ZorgParking aanbieden in Antwerpen.

Een ZorgParking is een privéparkeerplaats, bijvoorbeeld voor een oprit of garage. De eigenaar van deze parkeerplaats geeft dokters, verplegers en andere zorgverstrekkers toestemming om er te parkeren. Ze kunnen er 45 minuten gratis parkeren. Daardoor vinden ze sneller een parkeerplaats dichtbij hun patiënt, wat hen per patiënt 5 tot 10 minuten extra oplevert.

Vanaf nu bieden ook de eerste bedrijven een ZorgParking aan. Woensdag overhandigde schepen voor gezondheids- en seniorenzorg Fons Duchateau de sticker van ZorgParking aan vertegenwoordigers van Vanbreda Risk & Benefits en Cigna International Health Services. Hun parkeerterrein, dat 25 plaatsen telt, ligt aan de Plantin en Moretuslei.

ZorgParking startte in 2014 als een proefproject in het district Antwerpen. De voorbije jaren werd het project verder uitgerold over het gehele grondgebied van de stad en haar districten. Vandaag bieden 541 Antwerpenaars hun parkeerplaats aan als ZorgParking, en maken 550 zorgverstrekkers er gebruik van.