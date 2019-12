Eerste AHA!-awards bekronen innovatieve onderzoekers Annelin Marien

16 december 2019

Vanavond reikten de UAntwerpen en Voka Antwerpen-Waasland de allereerste AHA!-awards uit tijdens de Antwerp Innovation Night. In het nieuwe provinciehuis gingen de AHA!-awards naar vaccinatiespecialist Pierre Van Damme en Internet of Things-expert Steven Latré.

Maandagavond werd voor de allereerste keer de Antwerp Innovation Night georganiseerd, met centraal de uitreiking van de AHA!-awards. Met die awards willen de UAntwerpen en Voka Antwerpen-Waasland hun waardering uitdrukken voor onderzoekswerk in Antwerpen. Er werden twee onderscheidingen uitgereikt: de ‘Promising’-award voor een veelbelovende onderzoeker en de ‘Achieved’-award voor een gevestigde waarde.

Innovatiepionier

De ‘Promising’-award ging naar Internet of Things-expert Steven Latré, ook professor aan de UAntwerpen. “Nieuwe domeinen in volle ontwikkeling hebben pioniers nodig die multidisciplinair en internationaal kunnen denken en ageren”, motiveerde de jury haar beslissing. “Domeinen zoals artificiële intelligentie en Internet of Things hebben bruggenbouwers nodig. Vanuit innovatiehub The Beacon heeft de winnaar een grote invloed op mens, stad en maatschappij. Hij is dé innovatiepionier van de toekomst.”

Antwerpen heeft alle troeven in handen om in het domein van AI en IoT een voortrekkersrol te spelen. Steven Latré

“Ik ben bijzonder vereerd met deze erkenning”, reageert Latré. “Toen ik hier zes jaar geleden startte, viel het mij op hoe Antwerpen alle troeven in handen heeft om in het domein van AI en IoT een voortrekkersrol in cocreatie met bedrijven te spelen. Met de haven en industrie als economische motor en de binnenstad als platform voor slimme steden, is Antwerpen een heus ecosysteem. Ik ben dan ook heel blij dat we onder meer met de oprichting van The Beacon belangrijke stappen voorwaarts hebben kunnen zetten. Deze erkenning zet voor mij de kers op de taart.”

Poliopolis

Prof. Pierre Van Damme (UAntwerpen) kreeg de onderscheiding in de categorie ‘Achieved’. Hij was betrokken bij de studie met nieuwe poliovaccins in het containerdorp Poliopolis. “Antwerpen is een gedroomde regio om aan dergelijk innovatief onderzoek te doen”, aldus Van Damme. “Met de haven, de industrie, het Tropisch Instituut, een breed netwerk aan ziekenhuizen en de universiteit is alles aanwezig om er een vaccine research valley van te maken. We hebben nationaal en internationaal onze sporen verdiend met het poliovaccinonderzoek. Dit moet de basis vormen voor nog meer innovatief onderzoek rond vaccins en infectieziekten.“