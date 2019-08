Eerste 270°-cinema in België komt naar Kinepolis Antwerpen Jan Aelberts

18u39 6 Antwerpen Kinepolis opent in december een eerste zaal met een scherm van 270 graden, de zogenaamde ScreenX-technologie. De primeur is voor Antwerpen.

ScreenX is een nieuw projectieformaat waarbij ook op zijschermen filmbeelden worden vertoond. Dat moet de kijker nog dieper de film in trekken. “Het moet vooral voor extra sfeer zorgen”, klinkt het bij Kinepolis.

De lancering van de ScreenX kadert in de strategie van Kinepolis om bezoekers een extra - betalende - beleving te bieden. Het is dus niet zo dat de nieuwe technologie de standaard zal worden in alle zalen van de bioscoopgroep.

Eerder liet Kinepolis ook al weten de klassieker ‘The Matrix’ in 4D te zullen programmeren, met bewegende stoelen, rook-, wind- en watereffecten en zelfs geuren.