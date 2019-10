Eerst kanker verslagen, nu trainen voor loopwedstrijd in Istanbul Borstklinieken van AZ Monica en het UZA dagen behandelde patiënten uit om over zes maanden de meet te halen van een 10 kilometer-loop in het Turkse Istanbul Jonathan Bernaerts

20 oktober 2019

09u51 0 Antwerpen Na hun succesvolle behandeling tegen kanker bereiden 12 patiënten zich voor op een sportieve uitdaging van formaat. De Borstklinieken van AZ Monica en het UZA daagt hen uit om over zes maanden de meet te halen van een 10 kilometer-loop in het Turkse Istanbul.

Deelnemen aan de ‘10K Lotgenotenrace’ in Istanbul. Dat is de sportieve kaap die 12 behandelde kankerpatiënten van de Borstklinieken van AZ Monica en het UZA over zes maanden, op 5 april 2020, willen ronden. Een stunt van formaat, die ze gelukkig niet alleen klaren. De patiënten worden tijdens hun trainingen met raad en daad bijgestaan door medisch en verzorgend personeel van AZ Monica. Elke deelnemer kreeg een zogenaamde ‘buddy’ toegewezen.

Deelnemers én buddy’s zijn zich momenteel al volop aan het voorbereiden op hun sportieve uitdaging. Zo werden ze zaterdagochtend in het AZ Monica verwacht voor een infosessie over voeding en sport. Nadien deden ze enkele spierversterkende oefeningen en bonden ze ook effectief de loopschoenen aan voor een pittige training - de derde intussen - in het Park Groot Schijn in Deurne.

Borstkanker

Tekenden zaterdag ook present: Magda Covents (60) en haar buddy Petra Van Bueren, die in het AZ Monica apotheekassistent is. Bij Magda werd eind 2017 borstkanker vastgesteld, waarna onmiddellijk met de behandeling werd gestart. “Een operatie, chemotherapie en bestralingen vragen veel van je lichaam”, zegt Magda. “Wanneer alles achter de rug is en je eindelijk kan beginnen revalideren, is de conditie beneden peil. Toen mijn behandelende arts me voorstelde om deel te nemen aan de wedstrijd in Istanbul stond ik er dan ook eerder weigerachtig tegenover. Maar mijn arts bleef aandringen en zei dat het me goed zou doen. Toen ook mijn man me begon aan te moedigen om deel te nemen, heb ik toegehapt. En ik moet zeggen: ik heb er nog geen moment spijt van gehad. Er hangt een leuke groepssfeer. Dat werkt erg motiverend.”

Ook buddy Petra, die minstens één keer per week met Magda gaat lopen, is enthousiast. “Ik heb Magda leren kennen omdat ik in het ziekenhuis haar medicijnen voorbereidde. Ze kwam dan regelmatig langs en was altijd erg vriendelijk en dankbaar”, zegt Petra. “Dat ze heeft besloten om deel te nemen, vind ik echt bewonderenswaardig.”

De trainingen die die Magda en Petra samen afwerken, verlopen tot dusver prima. “We hebben een loopschema opgesteld, waar we ons strikt aan houden. En niet onbelangrijk: we kunnen onderweg goed praten. Lopen mag ook gezellig zijn.”

“Sociaal”

Het idee om deel te nemen aan de ‘10K Lotgenotenrace’ in Istanbul komt van professor dr. Sevilay Altintas, die als oncoloog verbonden is aan het AZ Monica en het UZA, en dr. Nathalie Degrieck, coördinerend diensthoofd van de Borstkliniek AZ Monica. Enkele jaren geleden zette ze ook haar schouders onder het project TriaGO!, waarbij behandelde kankerpatiënten werden uitgedaagd om aan de Zwintriatlon deel te nemen. Altintas: “Sport heeft een positief effect op de levenskwaliteit van ex-kankerpatiënten, verkleint het risico op herval en rekent af met het algemene vermoeidheidsgevoel dat lotgenoten maar al te goed kennen. Maar er is in dit geval ook een belangrijke sociale component aan sporten verbonden. Samen met lotgenoten naar een dergelijke sportieve prestatie toewerken, doet de behandelde patiënten erg veel deugd.”

Wie de deelnemers en hun buddy’s wil steunen, kan een sponsorpakket aankopen of een vrijwillige gift doen op het rekeningnummer BE 7775 9512 9836 met de vermelding ‘Race 10 km Istanbul Borstkliniek AZ Monica’.

Voor meer info:

Borstkliniek AZ Monica, borstkliniek@azmonica.be, T 03 320 53 21