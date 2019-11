Eerbetoon aan vermiste Antwerpse soldaat uit Eerste Wereldoorlog: kunstenares maakt potjes uit klei van slagveld PhT

29 november 2019

15u46 0 Antwerpen Een ode aan een uit Antwerpen afkomstige onbekende soldaat uit de Eerste Wereldoorlog: dat is het uniek, gestempeld potje uit klei dat de Oost-Vlaamse kunstenares Griet Dobbels de stad heeft geschonken. Het potje maakt deel uit van het grotere kunstwerk ‘Clay Front Homecoming’, een eerbetoon aan alle vermiste soldaten.

Griet Dobbels (55) groef op tien verschillende plaatsen langs de Vlaamse frontlijn van de Eerste Wereldoorlog klei op. Duizenden soldaten raakten er vermist. De artieste gebruikt in haar ‘Clay Front’ de zwaarte van de grond en verwerkt die tot de lichtheid van een stuk servies. Haar tentoonstelling kun je elk weekend tot 15 december bezoeken in het kruitmagazijn in Ieper. Het potje dat Dobbels aan Antwerpen heeft geschonken, is afkomstig van een slagveld in Oostkerke (Damme). Zo komt de vermiste, onbekende soldaat symbolisch thuis.

De stad zal het kunstwerk opnemen in de collectie Stadhuis Antwerpen. De link met de Antwerpse oorlogsgeschiedenis sluit aan bij enkele andere blikvangers uit de collectie, zoals de twee vlaggen en het borstbeeld van Generaal Armstrong. Na de restauratie van het stadhuis zal een groot deel van de objecten naar het Schoon Verdiep terugkeren.