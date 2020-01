Eenpersoonskamer in Antwerps rusthuis kost gemiddeld 62,80 euro per dag Jan Aelberts

17 januari 2020

16u47 0 Antwerpen De gemiddelde dagprijs voor een eenpersoonskamer in een rusthuis in de provincie Antwerpen bedroeg vorig jaar 62,80 euro, amper één euro minder dan de duurste, Brussel, waar een kamer 63,87 euro kost. Ter vergelijking, in de goedkoopste provincie, Limburg, kost een kamer gemiddeld 56,79 euro. Gemiddeld kost een kamer 59,05 euro per dag, een prijsstijging van 2,54 procent ten opzichte van 2018.

Per maand (30,4 dagen) betaalt een rusthuisbewoner gemiddeld 1.796,1 euro. Dat is een pak meer dan het gemiddelde pensioen, dat rond de 1.240 euro schommelt. En er zijn grote prijsverschillen tussen de woonzorgcentra, merkt het Agentschap Zorg en Gezondheid op. Zo hanteert meer dan de helft (58,82 procent) van de voorzieningen een dagprijs die lager is dan het gemiddelde. In de elf goedkoopste voorzieningen is de dagprijs lager dan 45 euro. In de zestien duurste woonzorgcentra is de dagprijs meer dan 80 euro.

De prijsstijging vorig jaar werd vooral veroorzaakt door indexaties en nieuwe kamers of voorzieningen en was vorig jaar het grootst in de provincie Limburg (+3,12 procent). Deze provincie maakt daarmee een inhaalbeweging, maar ze blijft nog altijd bij de goedkopere provincies in Vlaanderen, met een gemiddelde dagprijs van 56,79 euro. Oost-Vlaanderen is het goedkoopste (56,56 euro per dag). Brussel is het duurste met een gemiddelde dagprijs van 63,87 euro. In Antwerpen betaalt men gemiddeld 62,80 euro voor een eenpersoonskamer.

De openbare rusthuizen en vzw’s zijn beduidend goedkoper dan de private sector, al stijgt de prijs er iets sneller. In de dagprijs zijn een aantal kosten verplicht inbegrepen, zoals de woongelegenheid, de maaltijden en de verpleging. Bovenop de dagprijs kan een woonzorgcentrum nog extra vergoedingen aanrekenen voor kosten zoals internet of kapper. Vlaanderen telt 818 woonzorgcentra.

