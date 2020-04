Een van drie “far east loops” van Antwerpse haven stopgezet wegens terugvallende vraag BJS/BLG

01 april 2020

10u03 0 Antwerpen Gezien de terugvallende vraag vanwege de vele gesloten winkels in Europa, hebben rederijen MSC en Maersk beslist om de AE2/Swan Service, een van de drie “far east loops” die de MPET-terminal in de Antwerpse haven aandoet, tijdelijk stop te zetten. Dat zegt het gespecialiseerde nieuwsplatform Flows en het Antwerpse Havenbedrijf bevestigt het nieuws.

Hoeveel minder trafiek er door de beslissing de komende tijd niet vanuit China naar Antwerpen zal komen, is volgens het Havenbedrijf nog niet bekend. Het gaat wel om enkele van de grootste schepen die nu zullen wegblijven. “Een van onze uitdagingen tot nu toe was echter net dat we door de verminderde afname van goederen met een tekort aan opslagruimte zouden kampen voor wat wordt aangevoerd”, zegt Barbara Janssens van het Havenbedrijf. “Verder is het momenteel meer een kwestie van voldoende personeel overhouden als er uitval is door ziekte. Er is nog voldoende activiteit in de haven.”

Het Havenbedrijf laat wel zoveel mogelijk mensen thuis werken en probeert de richtlijnen rond social distancing en hygiëne nauwgezet te volgen. Het Havenbedrijf benadrukt verder dat de trafiek die wegvalt vooral draait om goederen voor retailwinkels en zeker niet om essentiële waren zoals voeding. De vraag daarnaar steeg de voorbije weken net, klinkt het.