Eén ton cocaïne verstopt in fruitpulp onderschept naar Antwerpen Patrick Lefelon

29 oktober 2019

14u31 0 Antwerpen In Costa Rica heeft de politie zondag ongeveer 954 kilogram cocaïne in beslag genomen die bestemd was voor België. De drugs zaten verstopt in een container met bananenpuree. Dat heeft de Costa Ricaanse minister van Binnenlandse Zaken Michael Soto maandag gemeld.

Agenten van een antidrugseenheid troffen de cocaïne aan tijdens een inspectie van de container in het havengebied Limon. De pakjes van een kilo staken verdeeld over 29 koffers, die op hun beurt verborgen waren in grote blikken bananenpuree en limoenconcentraat.

“Sinds begin dit jaar heeft de antidrugspolitie in het havengebied van Limon al negen containers gevonden waar drugs in zaten”, aldus de minister. Hij voegde er aan toe dat in totaal meer dan 5,5 ton cocaïne in beslag werd genomen.