Een straf blondje, net als de barvrouw zelf: Lizzie van Tram 3 lanceert eigen tripel Jan Aelberts

10 september 2019

13u07 2 Antwerpen Barvrouw Lizzie Goedemé (30) tapt binnenkort haar eigen bier in café Tram 3: de Lizzie d’Anvers. Het bier wordt gebrouwen door De Antwerpse Brouw Compagnie.

Samen met de makers van het bekende Seefbier lanceert Lizzie binnenkort haar eigen bier, net als Lizzie zelf een straf blondje, een tripel van 8°. Het nieuwe bier zal je kunnen drinken in Tram 3, de kroeg die eind maart, op Lizzies dertigste verjaardag, de deuren opende op de Oude Koornmarkt. Eerder had ze afscheid genomen van dat andere begrip in Antwerpen, café Cabron. “En dit is alweer een droom die in vervulling gaat”, zegt Lizzie. “Over een maand zal het bier op tap te verkrijgen zijn.”

Tram 3 ligt op de Oude Koornmarkt en is behalve op maandag en dinsdag elke dag open vanaf 12 uur tot - soms lang - na middernacht.