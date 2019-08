Exclusief voor abonnees Een prachtdier, maar zo onhandig met de vrouwtjes: oudste miereneter ter wereld Chico (25) overleden in Antwerpse Zoo Jan Aelberts

08 augustus 2019

19u55 2 Antwerpen Boommiereneter Chico is overleden in de Antwerpse Zoo. Met zijn 25 jaar was hij met voorsprong de oudste van zijn soort ter wereld. “Gemiddeld worden deze dieren maximaal 12, 13 jaar oud”, zegt Saskia Castelyns van Zoo Antwerpen. “Het was een prachtig dier, al was hij minder handig met de vrouwen. Kinderen kreeg hij dan ook nooit.”

De tamandoea of boommiereneter overleed vandaag van ouderdom. Met zijn 25 jaar was hij dan ook uitzonderlijk oud en door kenners en liefhebbers werd er met verwondering naar de hoogbejaarde Chico gekeken. “De laatste jaren was hij blind, maar daar had hij geen last van”, vertelt Castelyns. “Hij bleef tot op hoge leeftijd klimmen om termieten en mieren te vangen en hij wist, letterlijk blindelings, zijn eet- en drinkbak staan. Enkel op verplaatsing had Chico het moeilijk om de weg te vinden.”

