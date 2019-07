Een onderonsje met de president en bij de DEA op de koffie: De Wever heeft het naar zijn zin in Colombia Jonathan Bernaerts

10 juli 2019

14u46 10 Antwerpen Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) is halfweg zijn bezoek aan Colombia. Tijdens de zakenreis bezocht hij de steden Bogota en Cartagena, waar hij werd ontvangen op het kantoor van de Amerikaanse drugsbestrijdingsdienst DEA. Nu is De Wever in Medellin voor de World Cities Summit, een internationale top over ruimtelijke ordening en stadsplanning.

De eerste dagen van de zakenreis besteedde Bart De Wever aan economische en politieke ontmoetingen. In hoofdstad Bogota had hij een meeting met de Colombiaanse president Iván Duque en met de ministers van Handel en Transport. Daarna ging De Wever ook langs bij de vertegenwoordigers van baggerfirma’s Deme en Jan Denul.

In een interview met de Colombiaanse krant El Tiempo blikt De Wever tevreden terug op zijn verblijf in Bogota. “Dit is mijn eerste keer in Latijns-Amerika. Geen van mijn voorgangers heeft ooit zo’n reis gemaakt. Ik ben blij vast te stellen dat er een duidelijk connectie is tussen Antwerpen en Bogota, tussen België en Colombia.”

Oranje-economie

Met president Iván Duque had De Wever een gezellig onderonsje. Ze hadden het onder meer over Duques stokpaardje: de oranje-economie (‘economía naranja’). Het concept verwijst naar economische activiteiten die verband houden met de culturele industrie, kunst en creativiteit. Duque gelooft sterk dat creatieve sectoren – meer nog dan bijvoorbeeld koffie of mijnbouw - een belangrijke motor zijn voor werkgelegenheid en welvaart. De Wever: “In Antwerpen hebben we onze eigen versie van de ‘oranje-economie’. Wij leveren grote inspanningen op het gebied van digitale economie en smart city-toepassingen.”

Een van de drijfveren van De Wever om naar Colombia te komen, is het versterken van de import van Colombiaanse cacao, zo liet De Wever optekenen in El Tiempo. De Antwerpse burgemeester opperde in de krant zelfs het idee om de cacao, niet in ons land, maar op Colombiaanse bodem te verwerken. “Wij hebben de industrie om de verwerking te doen en denken eraan om het direct hier te doen. België is wereldberoemd om zijn chocolade. Het zou een ‘win-win’ zijn. Maar dan moeten we eerst barrières overwinnen en verdragen afsluiten.”

Keynote-speech

Na zijn bezoek aan Bogota reisde De Wever dinsdag af naar de havenstad Cartagena in het noorden van het land. Daar was hij te gast bij havenbedrijf Katoennatie van Fernand Huts. En hoewel op voorhand gezegd was dat de Colombia-reis niet in het teken zou staan van de strijd tegen internationale drugshandel, bezocht De Wever in Cartagena toch een kantoor van de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA). Over de inhoud van de gesprekken met de DEA blijft De Wever liever discreet. “Ik kreeg een zeer interessante update over de drugstrafiek naar Europa in het algemeen en de Antwerpse haven in het bijzonder.”

Vanaf woensdag tot en met vrijdag is De Wever op de conferentie van World Cities Summit. Die gaat door in Medellin. Donderdag houdt de Antwerpse burgemeester er een keynote-speech over ‘De Grote Verbinding’, zoals het nieuwe Antwerpse bestuursakkoord heet. Hij zal het vooral hebben over de grote werven in en rond de stad. Na nog enkele bedrijfsbezoeken keert De Wever zaterdag terug huiswaarts.