Een matig Antwerp Giants verliest oefenmatch tegen Den Bosch Dave Bastiaenssen

23 september 2020

21u40 0 Antwerpen In zijn laatste oefenwedstrijd voor de start van zijn Europese campagne in de Eurocup, volgende week woensdag tegen het Russische Krasnodar, ging Telenet Giants Antwerp nipt onderuit tegen Den Bosch met 73-78. Tegen de stug verdedigende Nederlandse ploeg van coach Jaumin zocht Giants 40 minuten lang naar energie en cohesie.

Net als zondag in Bonn begon coach Christophe Beghin met het vijftal Smith, Branch, Kesteloot, Fall en Dudzinski. De 200 aanwezige fans in de Lotto-Arena zagen dat Antwerp Giants bijna heel de wedstrijd op achtervolgen was aangewezen. Aanvallend teerde het enkel op flitsen. Defensief kon het nooit een echte stop maken zodat Den Bosch steeds een kleine voorsprong vasthield.

Een falend afstandshot, met Branch (3 op 15), Fall (2 op 9) en Smith (2 op 7) als exponenten, verhinderde elke voorsprong. Smith compenseerde dit met 6 assists en Fall met 9 rebounds. Aanvallend kon enkel Dave Dudzinski zich doorzetten. De Giants-kapitein eindigde met 16 punten en 4 rebounds.

“Te veel spelers waren afwezig”, zegt coach Christophe Beghin. “Ik zag geen energie. De defensieve organisatie werd verwaarloosd, in aanval was er geen ploegspel. Alle spelers moeten begrijpen dat wij iedereen op topniveau nodig hebben om te presteren. Dit was de minste van onze drie gespeelde oefenmatchen.”

Jenkins: rug

Den Bosch legde enkele pijnpunten bloot. Het gebrek aan creativiteit (Giants telde maar 7 assists in de eerste helft, 12 in totaal) ontregelde het aanvalsspel en resulteerde in individuele acties. En ook de defense op de perimeter was ondermaats. De bezoekers lukten in de eerste helft al 9 driepunters.

“Na de sterke wedstrijd in Bonn was deze prestatie een ontgoocheling”, zegt manager Guy Muya.

De Amerikaanse center Jalen Jenkins lukte 5 punten en 2 rebounds in de eerste helft maar bleef na de rust aan de kant.

“Jalen bezeerde zich aan de rug en we namen geen verdere risico’s”, zegt coach Beghin.

Antwerp Giants: Branch 10, Jenkins 5, Van Den Eynde 5, Bleijenbergh 6, N. De Ridder 5, Rogiers 5, Kesteloot 5, Dudzinski 16, Fall 8, Donkor 0, Smith 8.

Quarters: 17-20, 41-46, 59-64, 73-78.