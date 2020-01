Eén kindje in Antwerpse vondelingenschuif gelegd in 2019: “Burgemeester Bart De Wever is voogd” Jan Aelberts

02 januari 2020

11u46 54 Antwerpen In de vondelingenschuif van de vzw Moeders voor Moeders in het Antwerpse Borgerhout is in 2019 één kindje terechtgekomen. Volgens Moeders voor Moeders ging het om een jongetje in goede gezondheid. Het kindje kreeg de schuilnaam Johannes. “Burgemeester Bart De Wever zal ongeveer twee jaar lang de officiële voogd van het kind zijn totdat de adoptieprocedure volledig rond is.”

Details over de baby geeft Moeders voor Moeders - ‘uitbater’ van de vondelingenschuif - niet. Johannes is een schuilnaam. Zelfs de tijdelijke naam die door de vrijwilligers van de vzw wordt toegekend aan het kind wordt niet openbaar gemaakt. “Die anonimiteit is letterlijk van levensbelang”, zegt Katrien Beyer van Moeders voor Moeders. “Moeders moeten er volledig op kunnen vertrouwen dat ze op een veilige plek en volledig anoniem hun kind kunnen achterlaten. We kunnen alleen zeggen dat het kindje in goede gezondheid verkeert.”

Wekelijks gaat het alarm van de vondelingenschuif af. Vier vrijwilligers worden dan opgeroepen en staan binnen de twintig minuten in de Helmstraat in Borgerhout. “Maar het is dus heel zeldzaam dat er ook daadwerkelijk een baby’tje in ligt. Dat is nog elke keer een schok voor ons. Vinden we toch een kindje, dan wordt onmiddellijk de dokter gebeld. Daarna zorgen wij nog ongeveer 24 uur lang voor de baby, zodat ook wij afscheid kunnen nemen.”

Sinds de OCMW’s niet meer bestaan en opgingen in de stad, is het burgemeester Bart De Wever die automatisch de voogdij van de vondeling op zich neemt. “Dat zal hij ongeveer twee jaar lang blijven”, zegt Beyer. “Adoptiegezinnen krijgen zes maanden de tijd om te beslissen of het ook echt lukt om voor het kind te zorgen. Daarna duurt het nog ongeveer zes maanden om alles bij de notaris vast te laten leggen. Alles samen duurt de hele papierwinkel en het proces van adoptie al snel twee jaar.”

Anoniem bevallen

Moeders voor Moeders pleit ondertussen nog altijd voor de mogelijkheid om anoniem te kunnen bevallen in België. In Frankrijk kan dat al wel. “Dat maakt de stap voor moeders veel kleiner om naar het ziekenhuis te gaan en daar veilig en wel te bevallen. Doordat ze in het ziekenhuis meer tijd met het kind spenderen, komen ze soms ook terug op de beslissing om hun baby af te staan. In België wil de politiek er niet van weten. Kinderen hebben het recht om hun roots te kennen, maar is dat recht écht belangrijker dan het recht om veilig ter wereld te komen? Nu bevallen de moeders altijd thuis in een moeilijke en gevaarlijke situatie, zowel voor henzelf als voor het kind.”

De vondeling in kwestie is voor alle duidelijkheid een ander kindje dan dat waarover in maart 2019 in verschillende media werd bericht. Toen ging het om een baby die werd achtergelaten in de inkomhal van een appartementsgebouw. De Poolse moeder werd later geïdentificeerd en had naar eigen zeggen nog nooit van de vondelingenschuif gehoord. Ze zal nog voor de rechtbank moeten verschijnen voor het achterlaten van haar kind.

18 kindjes sinds 2000

De vondelingenschuif in Borgerhout bestaat al sinds 2000. In totaal zijn er nu al 18 kindjes te vondeling gelegd. Het recordjaar was 2018, met vier vondelingen. Tenzij de moeder alsnog contact opneemt, weet Moeders voor Moeders niet waar het kindje vandaan komt. De moeder kan bij het te vondeling leggen een puzzelstukje meenemen dat ze later ter identificatie kan gebruiken als ze contact wil opnemen of zich zelfs nog bedenkt.