Eén groot feest op twaalf locaties: Full Circle verenigt Antwerps nachtleven Sander Bral

01 oktober 2019

16u00 4 Antwerpen Twaalf feestlocaties, één ticket. Op de derde editie van Full Circle kunnen feestvarkens op 10 november twaalf party’s beleven voor de prijs van één. Nieuw dit jaar zijn onder andere een liveconcert in het M HKA en een dansfeest in The Jane. “Na een bewogen jaar willen we het Antwerpse nachtleven terug samen krijgen.”

Er is veel veranderd in het Antwerpse nachtleven sinds het feestconcept Full Circle drie jaar geleden startte. Nieuwe feestlocaties als Klub Goud, Bar Helder, Contrair en Meatpack zijn verdwenen en zelfs de gevestigde waarde Café d’Anvers sloot dit jaar na dertig jaar de deuren. Met nieuwe initiatieven als Onder Stroom en Bar Rodin en de herrijzenis van Café Capital willen Jochem Peeters (36), Antoine De Brabandere (30), Bert Vanlommel (38) en Lennert Luypaert (37) met Full Circle het Antwerpse feestleven terug doen opleven.

“Full Circle is begonnen met Club Vaag, Klub Goud en Bar Helder”, herbeleeft Jochem, toen actief bij Helder. “We waren allemaal vrienden maar op een bepaalde manier ook concurrenten. We vroegen ons af of het geen idee was om één avond op te zetten als partners in plaats van altijd in elkaars vaarwater te zitten. Antwerpen bruiste toen echt en nieuwe feestconcepten sprongen als paddenstoelen uit de grond. Er waren dus veel opportuniteiten om meer te doen met Full Circle dan enkel met onze eigen clubs te werken.”

Het Antwerpse nachtleven heeft enkele mokerslagen gekregen de laatste tijd. Met Full Circle slaan we gezamenlijk terug. Jochem Peeters

Concurrenten verbinden

“We kwamen voor twee grote uitdagingen te staan. Enerzijds het verbinden van concurrenten zoals Club Vaag en Ampere en anderzijds exclusieve locaties aanbieden die je niet meteen met het nachtleven zou associëren zoals het MAS. Want met Full Circle willen we meer zijn dan een groot feest, elk jaar proberen we meer een volwaardig stadsfestival te worden met een culturele verrijking.”

Mokerslagen

Full Circle evolueerde in drie jaar tijd van vier feestlocaties tot zeven en nu zelfs twaalf. “Niet eenvoudig”, benadrukt Jochem. “Want het Antwerpse feestleven heeft enkele flinke mokerslagen te verduren gekregen de laatste jaren omwille van overlast en andere problemen. Na Helder, Goud, Contrair en Meatpack is nu zelfs een instelling als Café d’Anvers geen optie meer. Gelukkig kunnen we beroep doen op de nieuwkomers zoals Bar Rodin, het nieuwe Capital en het alternatieve broertje Onder Stroom.”

The Jane

Full Circle gaat steeds op zoek naar verrassende locaties. Vorig jaar werd er zo nog stevig gefeest in Frituur N°1 in de Hoogstraat. “Ook dit jaar hebben we een paar leuke dingen kunnen fiksen”, gaat Jochem verder. “Er zijn drie verschillende boat party’s op de Festina Lente en restaurant The Jane gaat speciaal open op zondag voor een dansfeest met aangepast fingerfood. Verder zijn we ook tevreden dat we het Fotomuseum en het M HKA hebben kunnen overtuigen om de deuren te openen voor feest en muziek. Verder zijn er nog een paar geheime locaties en extra eventjes waar we later over communiceren”, klinkt het geheimzinnig.

Het programma van Full Circle werd dinsdag bekend gemaakt. Er is een dagprogramma met onder andere een liveset van Borokov Borokov in het M HKA, kinderdisco in De Studio en een dansfeest in The Jane. ’s Avonds kan er gedanst worden op dj Nico Morano in Club Vaag en twee zalen techno in Ampere. Ook in Bar Rodin, Café Capital, het MAS, Onder Stroom en Pekfabrik wordt er stevig gevierd.

Alle info over het volledige programma en tickets hier. Enkel de boat party’s zijn niet inbegrepen in het Full Circle-ticket wegens het beperkt aantal plaatsen.