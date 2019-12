Een echte Rubens in huis? Laat jouw kunstwerk gratis onder de loep nemen tijdens expertisedag ADA

02 december 2019

10u43 0 Antwerpen Voor de zevende keer organiseert het Rubenianum een expertisedag. Iedereen kan dan gratis zijn of haar kunstwerk onder de loep laten nemen en krijgt duiding bij het kunstwerk. Waardebepalingen worden er niet gedaan.

Het Rubenianum organiseert voor de zevende keer een expertisedag voor kunstwerken. Iedereen die een kunstwerk in huis heeft hangen, op de zolder heeft liggen of ergens in een verborgen kluis krijgt gratis duiding en uitleg bij de werken. Een tiental specialisten staat te popelen om jouw werken onder de loep te nemen. Waardebepalingen geven ze niet, maar ze kunnen jou wel doorverwijzen naar een veilinghuis, kunsthandelaar of zelfstandig taxateur. Het gaat om experten van verschillende musea en erfgoedinstellingen zoals het Rubenianum, KMSKA, Museum Plantin-Moretus maar ook van de Universiteit Leuven.

Brief uit 1658

Eén van de uitschieters op de Beoordelingsdag van vorig jaar was een gehandtekende brief uit 1658 van Helena Fourment, de tweede echtgenote van Rubens. Helena, op dat moment al hertrouwd, bevestigde hierin dat ze van haar schoonzoon Philips van Parys geld ontving inzake de erfenis van haar overleden echtgenoot Peter Paul Rubens. Van Parys, getrouwd met Helena’s oudste dochter Clara-Johanna Rubens, moest nog delen opleggen voor de erfenis van Constantia Albertina. Constantia was de jongste dochter van Rubens. Ze werd 8 maanden na zijn dood geboren en heeft haar vader nooit gekend. Het document geeft een inkijk in het leven van Helena, nadat haar beroemde echtgenoot Rubens al meer dan 25 jaar overleden is.

Praktisch

Donderdag 19 december 2019 van 14 tot 17 uur in het Rubenianum, Kolveniersstraat 20, 2000 Antwerpen. Deelname is gratis, inschrijven niet nodig.