Een cruise in de Caraïben tot een motorvakantie in Amerika: vakantiesalon komt opnieuw naar Antwerp Expo Jan Aelberts

13 januari 2020

20u51 0 Antwerpen Het Vakantiesalon landt van 23 tot 26 januari opnieuw in Antwerp Expo.

Wie op zoek is naar inspiratie voor de volgende reis kan vanaf 23 januari alvast zijn hart ophalen en beginnen dromen van de volgende vakantie. Op het Vakantiesalon in Antwerp Expo zullen zo'n 300 standhouders je helpen met de volgende trip, van een cruise in de Caraïben tot een citytrip in Amsterdam, van een rondreis in Nepal tot een motorvakantie in Amerika.

Naast het Vakantiesalon Antwerpen vinden drie andere beurzen plaats die je gratis kan bezoeken met een ticket voor het Vakantiesalon. Wie van kleine charmeverblijven, bed & breakfasts en gîtes houdt, kan de beurs B&B Days bezoeken. Op Let’s Camp vind je alles om te gaan kamperen en de actieve vakantiegangers zullen hun gading vinden op de beurs Aventuria.

Afspraak in Antwerp Expo van 23 tot 26 januari.