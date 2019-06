Een bijbel die de drukker het leven kostte of eentje waar zelfs Shakespeare in schreef: veiling van 28 bijbels moet 40.000 euro opleveren BJS

09 juni 2019

11u56 16 Antwerpen De Antwerpse professor Dirk Van der Cruysse laat zijn indrukwekkende verzameling bijbels - sommige meer dan 500 jaar oud - veilen. De collectie van 28 historische werken heeft een totale waarde van meer dan 40.000 euro.

Een bijbel die het leven van een drukker heeft gekost of eentje waar zelfs William Shakespeare een passage in zou hebben geschreven. Het moet gezegd, de uitzonderlijke collectie bijbels van de Antwerpse professor Dirk Van der Cruysse spreekt tot de verbeelding. De emeritus professor Franse Literatuur aan de Universiteit van Antwerpen verzamelde tientallen jaren niet minder dan 28 uitzonderlijke stukken. De bijbels zijn tussen 280 en 530 jaar oud en hebben samen een waarde van meer dan 40.000 euro.

Lutherbijbel uit 1534

“Niet enkel de historische waarde van deze bijbels maakt de collectie zo uniek, ook de verhalen erachter spreken tot de verbeelding”, zegt Henri Godts, expert van het Brusselse veilinghuis Arenberg Auctions, die de collectie aanbiedt. “Zo is er een goed bewaarde Nederlandstalige Lutherbijbel uit 1534 die oorspronkelijk werd vertaald vanuit het Duits en werd uitgegeven door de Antwerpse boekhandelaar en drukker Jacob van Liesvelt. Het vertalen van Lutherbijbels werd in die tijd als ketterij beschouwd en Van Liesvelt bekocht zijn job uiteindelijk met zijn leven: in 1545 werd hij onthoofd. Vandaag zijn deze bijbels duizenden euro’s waard.”

De bijbels zijn tot 13 juni te bezichtigen in veilinghuis Arenberg Auctions in de Wolstraat 19/2 in Brussel. Volgende week, op 14 en 15 juni, worden de stukken geveild.