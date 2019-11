Eén adres voor al je kerstcadeaus: vierde editie van pakjespop-up A Better Blend in Grand Bazar Annelin Marien

30 november 2019

15u38 0 Antwerpen Na drie succesvolle edities in 2016, 2017 en 2018 opent pakjespop-up A Better Blend vandaag opnieuw de deuren voor een vierde editie. A Better Blend is één adresje in Grand Bazar waar je originele cadeautjes vindt voor iedereen, en dat uitsluitend Belgisch. Dit jaar staat er een nieuw team aan het roer, dat een ‘blend’ van 65 Belgische merken selecteerde.

Je cadeautjesstress beperken, en daarbij enkel lokale, Belgische producten scoren? Het kan in A Better Blend, op de eerste verdieping van de Grand Bazar. De pakjespop-up opende vandaag, 30 november, opnieuw de deuren, en dat nog tot 31 december. Founders Anouk Taeymans en Sophie Peelman sporen daarbij aan tot lokaal shoppen door consumenten kennis te laten maken met de leukste Belgische merken. Dit jaar testen ze een franchiseformule uit met een nieuw organiserend team, bestaande uit Stéphanie Roels (bekend van JUNO) en Marie en Kaat Claessens (bekend van The Mocktail Club).

Jonge ondernemers

Stéphanie, Marie en Kaat selecteerden zorgvuldig een ‘blend’ van 65 Belgische lifestyle-merken. “Het zijn stuk voor stuk merken die elkaar aanvullen en versterken. Op die manier creëren we een frisse en gezellige winkelervaring, in tegenstelling tot het chaotisch assortiment in veel winkels tijdens de feestdagen. We hebben ervoor gezorgd dat er een heel divers aanbod is, en dat van elke prijscategorie. Er zijn ook veel verschillende, unieke producten, van olijfolie tot oorbellen tot snijplankjes. “

Dat doen ze om jonge, lokale ondernemers te steunen. “Wij zijn zelf ook jonge, startende ondernemers, dus het is fijn dat je elkaar kunt steunen door al die merken samen te brengen. Elk merk brengt ook zijn eigen publiek mee, dat zorgt voor een leuke wisselwerking. En het is natuurlijk heel leuk dat je een Belgisch cadeau onder de kerstboom kan leggen!”

A Better Blend 4.0 is geopend van 30 november tot en met 31 december 2019, van 10 tot 18:30 uur (zondag van 11 tot 18 uur). Meer info vind je op www.abetterblend.be.