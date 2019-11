Economiestudenten UAntwerpen doen bedrijven innoveren CEO’s van onder meer Willemen Groep, Aertssen Groep en BNP Paribas Fortis doen een beroep op Sustalab

BJS

05 november 2019

15u35 0 Antwerpen Duurzame strategieën uitdenken voor de toekomst, het is een uitdaging voor veel bedrijven. Voortaan kunnen CEO’s hiervoor de hulp inschakelen van Sustalab, een start-up met laatstejaarsstudenten toegepaste economische wetenschappen en handelsingenieur, en jonge alumni van de Universiteit Antwerpen.

Innovatieve ideeën en een meer duurzame bedrijfsstrategie ontwikkelen: dat is het doel van Sustalab. Via een zelf ontwikkelde methode dagen de studenten, die behoren tot de generatie van de millennials, de raden van bestuur van bedrijven uit. “Ze gebruiken hiervoor hun expertise, strategisch denkvermogen en hun ongelimiteerde creativiteit”, duidt professor-ondernemer Hans Verboven. Hij coacht de studenten van Sustalab en begeleidt de CEO-sessies. “De frisse dynamiek van de millennials, de klanten en werknemers van de toekomst, heeft al bij veel bedrijven de ogen doen opengaan.”

“Voor dit alles slaan we inderdaad soms een les over, want de bedrijfsleiders hebben minder flexibele agenda’s dan wij. Maar we proberen dat tot een minimum te beperken”, lacht studente Anse Mertens. “Bovendien verwerven we via Sustalab andere, meer praktijkgerichte vaardigheden zoals ondernemerschap en leiderschap. We merken ook dat onze aanpak tijdens de bedrijfsworkshops werkt. De CEO’s luisteren echt.”

CEO’s van onder meer Willemen Groep, Aertssen Groep en BNP Paribas Fortis hebben zich al achter het initiatief geschaard.