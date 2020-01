Ecologisch door ‘t stad: Emilia geeft ecotours in Antwerpen Annelin Marien

18 januari 2020

15u26 0 Antwerpen Ecologischer beginnen leven: het is niet altijd even gemakkelijk. Om mensen te helpen eco-vriendelijkere keuzes te maken, riep Emilia Cantero Dieguez haar Mixua Eco Tours in het leven. Elke maand gidst ze een groepje geïnteresseerden langs een zestal eco-adresjes in de stad. “Steeds meer mensen vragen zich af wat ze zelf kunnen doen voor het klimaat: Eco Tours maakt die start iets gemakkelijker.”

Emilia, geboren in Argentinië, groeide op in Gent, maar woont sinds een aantal jaar in Kapelle-op-den-Bos. Ze studeerde Economie in Gent, en hoorde toen voor het eerst over circulaire economie. “Dat was een eyeopener voor mij", vertelt ze. “Ik wist niet dat we zo slecht bezig waren, en vandaag wordt er jammer genoeg nog te veel lineaire economie gebruikt. We produceren enorm veel, en slechts een heel klein deel ervan wordt hergebruikt. Zo creëren we een gigantische berg afval. Ik ben me toen beginnen afvragen: wat kan ík als persoon doen om ecologischer door het leven te gaan?”

Toffe wandeling

Twee jaar geleden begon Emilia met Mixua, waarmee ze ecotours organiseert. Ondertussen werkt ze samen met drie andere ecogidsen, en staat er één ecotour per maand op het programma in zowel Antwerpen, Brussel en Gent. “Onze ecotour is een ontdekkingstocht voor mensen die interesse hebben om ecologischer te leven. Wij gidsen hen langs ecologische adresjes, geven hen tips en wijzen hen, letterlijk, de weg naar een ecologischer leven in een toffe wandeling van ongeveer drie uurtjes.” (lees verder onder de foto)

Die wandelingen zijn voor particulieren, maar Emilia organiseert ook tours voor privégroepen, zoals een teambuilding of een vrijgezellenfeest. Zo geeft Emilia er wel twee per week, ook in Brugge, Sint-Niklaas, Leuven en Mechelen. “Veel mensen zitten met de vraag wat zij zélf kunnen doen om ecologischer te leven, zeker in deze tijden van klimaatmarsen en de branden in Australië. Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat het niet gemakkelijk is om te beginnen met een ecovriendelijker leven, dat vergt onderzoek en tijd. Vandaar dat zo’n ecotour handig is: in drie uur krijg je heel wat handvaten om ermee te beginnen, en dan kan je meteen verder met een ecologischere levensstijl.”

In Antwerpen gaat de tour bijvoorbeeld langs een verpakkingsvrije winkel, eerlijke koffiebars, creatieve ateliers en tweedehandswinkels. “Een ecologische levensstijl is heel persoonlijk, daarom proberen we verschillende adressen te tonen. Sommigen willen liefst hun voeding aanpakken door verpakkingsvrij te winkelen, anderen beginnen misschien liever bij kleding en gaan tweedehands kopen, en nog anderen willen liever hun persoonlijke verzorging ecologischer aanpakken, met een ecologische dagcrème bijvoorbeeld. Mijn tip: begin met kleine stapjes, zo kom je al een heel eind!”

Meer info over Mixua vind je op www.mixua.be.