Ecohuis repareert gratis kleding, elektro en fietsen tijdens ‘Repair Café’ Jan Aelberts

05 december 2019

01u56 0 Antwerpen Het Ecohuis in Borgerhout organiseert op 7 december opnieuw zijn Repair Café. In zo’n Repair Café kan je defecte spullen laten herstellen door vrijwilligers. Ze werken aan kleding, elektro, fietsen, houten voorwerpen en software. Je kan er ook messen en scharen laten slijpen.

“Ik herstel kleren”, zegt vrijwilliger Els Wagemans, vrijwilliger. “Broeken en rokken innemen, scheuren herstellen, een nieuwe zak aannaaien of verloren knopen terugplaatsen. Ik vraag bezoekers om zelf wat mee te werken. Zo kunnen ze bijvoorbeeld de zoom losmaken. Door mee te helpen, gaat het sneller vooruit. Op een dag leerde ik een vader om zelf knopen aan te naaien. Zijn kinderen waren zo trots op hem. Ik wil geen spullen onnodig in de vuilnisbak gooien. Daarom hou ik lapjes, ritsen en andere restjes van oude kledingstukken bij.”

Iedereen kan maximaal één stuk laten repareren in het Repair Café. De herstelling is gratis. Afspraak op 7 december in het EcoHuis in Borgerhout van 13 uur tot 16 uur.